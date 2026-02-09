USA: Niebawem beatyfikacja abp Sheena

„Kolejnym krokiem w tym procesie jest uroczystość beatyfikacyjna, podczas której Fulton Sheen zostanie ogłoszony błogosławionym” – powiedział bp Tylka. Hierarcha przypomniał, że arcybiskup Fulton Sheen był jednym z najwybitniejszych ewangelizatorów w w XX wieku. „Od dawna podziwiam jego wieloletnie zaangażowanie w służbę Kościołowi jako kapłana, zakorzenione w głębokim oddaniu Matce Bożej i Eucharystii. Na różnych etapach swojego życia jego zdolność do dzielenia się Ewangelią i prawdziwego nawiązywania relacji z ludźmi przyciągnęła niezliczone dusze do spotkania z Jezusem – spotkania, które przemieniło nie tylko jego życie, ale co ważniejsze, życie tych, których dotknął” – podkreślił bp Tylka.

Hierarcha podziękował Stolicy Apostolskiej, braciom biskupom, duchowieństwu i świeckim za współpracę i modlitwy, które doprowadziły do beatyfikacji Sheena, która będzie „szczególnym błogosławieństwem dla Kościoła w Stanach Zjednoczonych, gdzie był on wybitnym ewangelizatorem w radiu, telewizji i podczas osobistych wystąpień”.

Diecezja Peoria współpracuje z Dykasterią Spraw Kanonizacyjnych w Watykanie w celu ustalenia szczegółów zbliżającej się beatyfikacji.

Proces trwa

28 czerwca 2012 Benedykt XVI zatwierdził dekret o heroiczności cnót arcybiskupa. Od tego momentu przysługuje mu tytuł: Czcigodny Sługa Boży. 5 lipca 2019 papież Franciszek podpisał dekret uznający cud, jaki dokonał się za wstawiennictwem Fultona Sheena.

21 grudnia 2019 miała się odbyć beatyfikacja abp. Sheena, ale 2 grudnia 2019 ogłoszono, że beatyfikacja abp. Sheena została odłożona na czas nieokreślony na wniosek biskupów, w tym bp. Salvatore Matano.

Po skrupulatnym dochodzeniu okazało się, że wszelkie oskarżenia dotyczące niewłaściwego zarządzania sprawami nadużyć przez abp. Sheena okazały się bezzasadne, a hierarcha działał zgodnie z procedurami i prawem kanonicznym.

Abp Sheen. Wyjątkowy kapłan

Peter (Fulton) John Sheen urodził się 8 maja 1895 w El Paso w stanie Illinois jako najstarszy z czterech synów w średniozamożnej, bardzo pobożnej rodzinie rolniczej. Przyszły biskup ukończył studia w St. Paul oraz na uniwersytetach w Waszyngtonie i Lovanium, na którym jako pierwszy Amerykanin uzyskał w 1923 Nagrodę im. Kard. J. Merciera za najlepszą rozprawę filozoficzną. Święcenia kapłańskie przyjął 20 września 1919, po czym pracował duszpastersko w swej rodzimej diecezji Peorii i jako wykładowca w Waszyngtonie.

Szybko zasłynął jako znakomity kaznodzieja, rekolekcjonista, nauczyciel i wychowawca. W latach 1930-50 wygłaszał wieczorne pogadanki religijne w radiu, a w latach 1952-57 w telewizji. W szczytowym okresie słuchało go i oglądało ponad 30 mln Amerykanów. Pod wpływem jego nauk nawróciło się wiele sławnych osobistości, w tym działacze komunistyczni, agnostycy, aktorzy, np. producent samochodów Henry Ford II czy skrzypek i kompozytor Fritz Kreisler.

W 1948 na ks. Sheena zwrócił uwagę ówczesny arcybiskup Nowego Jorku kard. Francis Spellman. Na jego wniosek Pius XII mianował 28 maja 1951 (sakra – 11 czerwca) 56-letniego kapłana biskupem pomocniczym archidiecezji. Wkrótce potem rozpoczął on cykl cotygodniowych programów telewizyjnych pt. „Life is Worth Living”, cieszących się ogromną popularnością. Biskup mówił na żywo na różne tematy. Cykl ten trwał w latach 1951-57 i 1961-68.

21 października 1966 Paweł VI przeniósł go na stolicę biskupią Rochester, którą kierował prawie 3 lata – do 6 października 1969. Gdy hierarcha na własną prośbę ustąpił z tego urzędu, papież obdarzył go godnością arcybiskupa. Mimo przejścia na emeryturę Sheen był nadal bardzo aktywny, pozostał znakomitym mówcą, którego nauki i kazania przyciągały tłumy. Zachowało się wiele nagrań z jego wystąpień. Napisał 66 książek, z których co najmniej 9 ukazało się też po polsku, i wiele artykułów. Tempa życia nie zwolnił nawet wtedy, gdy okazało się, że jest chory na serce. Podczas swej wizyty w Nowym Jorku w październiku 1979 odwiedził go św. Jan Paweł II, nazywając go „wiernym synem Kościoła”. Arcybiskup zmarł 9 grudnia tegoż roku w swej nowojorskiej kaplicy przed Najświętszym Sakramentem.

Jego zwłoki złożono w krypcie pod głównym ołtarzem katedry św. Patryka w Nowym Jorku, skąd w 2019, na prośbę jego bratanicy Joan Sheen Cunningham, przewieziono je do nowego grobowca w katedrze w Peorii.