Bractwo św. Piusa X kieruje list otwarty do papieża. "Wyznanie wiary katolickiej"

Do dokumentu dołączono obszerne, liczące 154 punkty wyznanie wiary, w którym Bractwo systematycznie przedstawia swoje stanowisko doktrynalne oraz diagnozę kryzysu, jaki – jego zdaniem – dotyka współczesny Kościół. Publikacja pojawiła się na kilka dni przed zaplanowanymi na 1 lipca w Écône wyświęceniami biskupimi oraz w przededniu konsystorza zwołanego przez Leona XIV na 26 i 27 czerwca.

"Wyznanie wiary katolickiej" skierowane do Rzymu

Autorzy dokumentu – przełożony generalny Bractwa, ks. Davide Pagliarani i jego najbliżsi współpracownicy – wyjaśniają, że obecna sytuacja Kościoła wymaga przedstawienia "kompleksowego wyznania wiary katolickiej", które ma stanowić odpowiedź na współczesne wyzwania. "Kościół cierpi dziś pod presją nowych sił, pochodzących zarówno z wewnątrz, jak i z zewnątrz, które popychają go we wszystkich możliwych kierunkach, z wyjątkiem – naszym zdaniem – tego właściwego" – napisali sygnatariusze.

Według FSSPX rozwiązaniem obecnego kryzysu nie są kolejne reformy duszpasterskie ani dostosowywanie nauczania Kościoła do współczesnych tendencji kulturowych, lecz powrót do katolickiej Tradycji.

"Tradycja zawiera wszystkie lekarstwa na najgłębsze zło, na które cierpi Kościół i świat" – podkreślają autorzy.

Jednocześnie Bractwo wyraża nadzieję, że dokument stanie się w przyszłości podstawą do "szczerej, pokojowej, braterskiej i miłosiernej" dyskusji doktrynalnej ze Stolicą Apostolską.

Sprzeciw wobec "współczesnych błędów"

Dokument zatytułowany "Wyznanie wiary katolickiej mające na celu oświecenie dusz w obliczu współczesnych błędów" składa się z siedemnastu rozdziałów i 154 tez doktrynalnych. Porusza kwestie dotyczące m.in. Objawienia, Trójcy Świętej, łaski, grzechu pierworodnego, Odkupienia, Najświętszej Maryi Panny, Kościoła, Magisterium, moralności, liturgii, sakramentów oraz rzeczy ostatecznych.

Bractwo potwierdza w nim nauczanie katolickie sprzed Soboru Watykańskiego II i odrzuca kierunki, które uznaje za sprzeczne z tradycyjną doktryną Kościoła. Wśród krytykowanych zjawisk wymienia modernizm, liberalizm religijny, indyferentyzm, laicyzm oraz określone formy ekumenizmu.

Autorzy podkreślają, że obecnego kryzysu kościelnego nie można sprowadzać jedynie do różnic wrażliwości, preferencji liturgicznych czy odmiennych modeli duszpasterskich. Ich zdaniem dotyczy on "samych fundamentów wiary i moralności, kapłaństwa i kultu".

Krytyka Soboru Watykańskiego II i reform posoborowych

Jednym z głównych tematów dokumentu jest ocena Soboru Watykańskiego II oraz późniejszych przemian w Kościele. FSSPX twierdzi, że część "współczesnych błędów" przeniknęła do życia Kościoła właśnie poprzez Sobór i reformy, które po nim nastąpiły.

Według Bractwa agnostycyzm osłabił świadomość istnienia Boga, naturalizm zaciemnił znaczenie łaski, relatywizm podważył niezmienność prawdy objawionej, natomiast koncepcje kolegialności i synodalności miały wpłynąć na tradycyjne rozumienie hierarchicznej struktury Kościoła.

Dokument wiąże z tymi przemianami m.in. osłabienie nauczania doktrynalnego, banalizację grzechu, kryzys rodziny, spadek liczby powołań kapłańskich oraz narastające – zdaniem autorów – zamieszanie doktrynalne wśród wiernych.

Obrona Mszy św. "trydenckiej"

Znaczną część dokumentu poświęcono liturgii. FSSPX przypomina tradycyjne nauczanie Kościoła dotyczące ofiarnego charakteru Mszy św., rzeczywistej obecności Chrystusa w Eucharystii oraz formacyjnej roli liturgii.

Według Bractwa tradycyjna Msza rzymska wyraża "z niezrównaną jasnością" katolicką naukę o ofierze eucharystycznej, kapłaństwie i obecności Chrystusa.

Autorzy twierdzą ponadto, że reforma liturgiczna po Soborze Watykańskim II oddaliła się od wielowiekowej tradycji Kościoła i przyczyniła się do osłabienia świadomości ofiarnego wymiaru kultu. W konsekwencji uznają, że prawdziwa odnowa Kościoła musi obejmować powrót do tradycyjnego kultu Bożego.

Ekumenizm, wolność religijna i kwestie moralne

Dokument odnosi się także do tematów, które od dziesięcioleci pozostają przedmiotem sporów wokół interpretacji nauczania Soboru Watykańskiego II.

FSSPX odrzuca pogląd, że religie niechrześcijańskie mogą być same w sobie traktowane jako drogi zbawienia, krytykuje ekumenizm rozumiany jako osłabienie przekonania o wyjątkowej roli Kościoła katolickiego oraz podkreśla tradycyjną naukę o społecznym panowaniu Chrystusa.

W dziedzinie moralności dokument potwierdza katolickie nauczanie dotyczące małżeństwa, sprzeciwia się aborcji, eutanazji i antykoncepcji oraz krytykuje wszelkie próby uznawania działań sprzecznych z prawem Bożym za zgodne z powołaniem chrześcijańskim.

Bractwo sprzeciwia się również dopuszczaniu do sakramentów osób, które – według jego oceny – publicznie pozostają w sytuacjach sprzecznych z zasadami moralności katolickiej.

Apel o powrót do Tradycji

Publikując dokument, FSSPX przedstawia Rzymowi pełną syntezę własnych stanowisk doktrynalnych. Bractwo zaznacza jednak, że jego celem nie jest stworzenie własnego programu dla przyszłości Kościoła, lecz wskazanie Tradycji katolickiej jako – w jego przekonaniu – właściwego kryterium odpowiedzi na obecny kryzys.

List kończy cytat z Drugiego Listu św. Pawła do Koryntian: "Nie możemy niczego dokonać przeciwko prawdzie, lecz wszystko dla prawdy" (13,8).

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