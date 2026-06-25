Znani pisarze spotkali się z papieżem. "Ważne nawet dla niewierzących"

Jon Fosse, Marilynne Robinson, Elizabeth Strout, Eric-Emmanuel Schmitt, Mircea Cartarescu, Julia Navarro, Jonathan Safran Foer, Enrico Brizzi, Colum McCann, Assaf Gavron oraz Phil Klay – to tylko niektórzy spośród licznych gości przybyłych z różnych krajów świat do Watykanu.

Wielu odebrało przemówienie papieża jako akt podkreślenia godności; nazwał ich "nauczycielami i wzorcami tej formy ludzkiej ekspresji", jaką jest pisarstwo. Zwrócił się do nich, przywołując słowa wypowiedziane w 1964 r. przez Pawła VI w obecności artystów: "Potrzebujemy was".

"Nawet pisarz niewierzący..."

Leon XIV mówił też o znaczeniu wyobraźni i żywotności myśli pisarzy. Wyobraźnia ta pomaga postawić się w sytuacji drugiego człowieka, pomaga w empatii. – Myślę, że pisarze – skomentowała laureatka Nagrody Pulitzera Marilynne Robinson – mają możliwość naprawdę głębokiego przemyślenia uczuć związanych z życiem innych ludzi, tego, czym byłoby doświadczenie bycia kimś innym.

Do tematu wspólnego odczuwania powrócił również Eric-Emmanuel Schmitt. – W przemówieniu Leona XIV uderzyły mnie dwie kwestie: empatia i mozaika – podkreślił. – Powiedział nam, że niezależnie od tego, czy jesteśmy wierzącymi, czy nie, jesteśmy twórcami empatii, ponieważ pisanie historii oznacza wcielanie się w mnóstwo postaci i przybliżanie czytelnikowi wszystkich tych postaci. A zatem pisanie oznacza zbliżanie się do innych, ożywianie ich i troskę o nich – mówił.

Drugim obrazem, który utkwił w pamięci Schmita, jest mozaika. – Pisarz układa małe kamyczki jak w mozaice, by stworzyć wielki wzór, którym jest powieść lub sztuka teatralna. I rzeczywiście, to, co dla nas liczy się najbardziej, to relacje – ukazywanie relacji w opowieści – wskazał pisarz. – W ten sposób [papież – red.] pokazał nam, że sedno tego, co robimy, jest w gruncie rzeczy w całkowitej zgodzie z Ewangelią. Byłem tym poruszony, oświecony i myślę, że nawet pisarz niewierzący odnajdzie w tej wypowiedzi coś dla siebie – stwierdził.

Według rzymskiego pisarza i poety Daniele Mencarelliego, papież zaproponował cały szereg pojęć, które należy na nowo odkryć: empatię, współczucie, miłosierdzie, dzielenie się, równość – terminy, które w obecnym momencie historycznym znów stały się przedmiotem dyskusji.

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