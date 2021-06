Lewandowska zaskoczona przez hiszpańskiego dziennikarza. Nagranie krąży w sieci

Tuż po meczu Polska-Hiszpania, podczas którego Anna Lewandowska kibicowała swojemu mężowi z trybun stadionu w Sevilli, podszedł do niej hiszpański dziennikarz.

Lewandowska zapytana została o to, czy jej mąż zagra kiedyś w hiszpańskiej LaLiga. Co ciekawe, nie zaprzeczyła.

– We'll see, we'll see. Maybe. I don't know ("Zobaczmy, zobaczymy. Może. Nie wiem" – tłum. red) – odpowiedziała, uśmiechając się przy tym.

Dziennikarz nie odpuszczał i pytał już wprost o Real Madryt. tutaj też Anna Lewandowska unikała konkretnej odpowiedzi. Zaznaczyła tylko, że "lubią" hiszpańską ligę i zakończyła rozmowę.

Przed nami mecz o wszystko

W sobotę polscy piłkarze zremisowali 1:1 z Hiszpanią i wciąż mają szansę na wyjście z grupy i przejście do fazy pucharowej Euro 2020. Biało-Czerwoni zagrali dużo lepiej niż ze Słowacją, z którą przegrali 1:2.

W poniedziałek należący do PZPN kanał Łączy Nas Piłka opublikował nagranie z wypowiedzią selekcjonera polskiej reprezentacji Paulo Sousy.

W środę w Sankt-Petersburgu Polacy zagrają ze Szwecją. Początek meczu o godz. 18.00. Spotkanie będzie transmitowane w TVP1, TVP Sport i TVP 4K.

Trener zwrócił się do polskich kibiców

Trener reprezentacji Paulo Sousa podziękował polskim kibicom za wsparcie podczas meczu z Hiszpanią. Selekcjoner liczy na taki sam doping podczas spotkania ze Szwedami.

– Chciałbym przekazać naprawdę wielkie podziękowania od piłkarzy i od sztabu dla wszystkich Polaków. Dla tych, którzy są w domu, a przede wszystkich dla tych, którzy przybyli na stadion. Byli tak głośni, tak wspierający przez cały czas, po raz kolejny, w Hiszpanii. To było niesamowite – powiedział trener Biało-Czerwonych.

