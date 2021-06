Euro 2020. Paulo Sousa zwrócił się do polskich kibiców

W sobotę polscy piłkarze zremisowali 1:1 z Hiszpanią i wciąż mają szansę na wyjście z grupy i przejście do fazy pucharowej Euro 2020. Biało-Czerwoni zagrali dużo lepiej niż ze Słowacją, z którą przegrali 1:2.

W poniedziałek należący do PZPN kanał Łączy Nas Piłka opublikował nagranie z wypowiedzią selekcjonera polskiej reprezentacji Paulo Sousy.

Trener Polaków: To było niesamowite

– Chciałbym przekazać naprawdę wielkie podziękowania od piłkarzy i od sztabu dla wszystkich Polaków. Dla tych, którzy są w domu, a przede wszystkich dla tych, którzy przybyli na stadion. Byli tak głośni, tak wspierający przez cały czas, po raz kolejny, w Hiszpanii. To było niesamowite – powiedział trener Biało-Czerwonych.

– Byliście naprawdę mocni, bardzo to doceniamy. To coś, co daje energię. Ani przez moment nie słyszeliśmy hiszpańskich kibiców, by tak wspierali swoją drużynę. Słyszeliśmy głównie was. Prosto z naszych serc, wielkie podziękowania. To dla nas wielka sprawa – dodał.

Sousa podkreślił, że jest dumny z możliwości prowadzenia polskiej reprezentacji. – Jestem naprawdę dumny, reprezentując wasz kraj, bo wy też sprawiacie, że naprawdę czujemy dumę. Dziękuję. Trzymajcie tak dalej, utrzymujcie tę wiarę i nadal pchajcie nas do przodu. Dajcie nam całą energię, jaką macie. A my zrobimy wszystko, by sprawić, że będziecie naprawdę dumni. Dziękuję jeszcze raz – powtórzył.

Mecz o wszystko

W środę w Sankt-Petersburgu Polacy zagrają ze Szwecją. Początek meczu o godz. 18.00. Spotkanie będzie transmitowane w TVP1, TVP Sport i TVP 4K.