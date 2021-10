Polska powinna słuchać UE w każdej sprawie? Ciekawy sondaż

Stawiać na swoim? Stosować się do wszystkich zaleceń? A może dyskutować i walczyć o kompromis? Spór o praworządność nasuwa pytanie o to, jak polskie władze powinny postępować w kwestiach spornych, co do których Komisja Europejska próbuje narzucić nam swoje zdanie.

Polacy podzieleni

"W jaki sposób polski rząd powinien postępować w relacjach z Unią Europejską?" – takie pytanie postawiła respondentom pracownia Social Changes. Sondaż został zrealizowany na zlecenie portalu wPolityce.pl.

45 proc. badanych wybrało odpowiedź: "Polski rząd powinien sprzeciwiać się UE, jeśli jest to w interesie Polski". Zdaniem 31 proc.: "Polski rząd zawsze i bez żadnych wyjątków powinien stosować się do wskazań UE". Z kolei niemal co czwarty (24 proc.) respondendent wskazał odpowiedź "trudno powiedzieć".

Badanie zostało zrealizowane metodą CAWI (Computer Assisted Web Interview) na panelu internetowym. Badanie zostało przeprowadzone na ogólnopolskiej, reprezentatywnej (pod względem: płci, wieku, wielkości miejsca zamieszkania) próbie Polaków N=1096 osób w dniach od 15 do 18 października 2021 roku.

Premier po szczycie w Brukseli: O tym trzeba przypominać

– Zakres kompetencji i działania UE jest określony ściśle w pewnych granicach. Tymi granicami są kompetencje, które są określone w traktatach. Zdaję sobie sprawę z tego, że trzeba przypominać o tym, że UE działa w granicach przyznanych kompetencji – mówił premier podczas konferencji prasowej, podsumowującej ostatni szczyt Rady Europejskiej w Brukseli.

Zdaniem Morawieckiego Polska nie ma problemów z praworządnością, "ale niektóre państwa w niewłaściwy sposób rozumieją nasze reformy".

Czytaj też:

Brudziński: Tusk walczył o pieniądze dla Polski, jak komuniści o pokójCzytaj też:

Hołownia: Morawiecki z Kaczyńskim pędzą wprost na ścianę