Na kogo chcą głosować Polacy? Oto najnowszy sondaż

Wyniki najnowszego badania zleconego przez Wirtualną Polskę pokazują, że zmniejsza się różnica między dwoma głównymi partiami, oba ugrupowania notują minimalny wzrost poparcia. Partii Jarosława Kaczyńskiego nie udało się zdobyć samodzielnej większości. Ogółem w Sejmie znalazłoby się sześć partii.

WP zwraca uwagę, że mimo iż "ostatnie tygodnie obfitowały w zdarzania budzące w Polakach niepokój, to nie doprowadziło to do znaczących przetasowań na scenie politycznej". Portal podkreśla, że rządzący musieli stawić czoła kryzysowi uchodźczemu, jak również pandemii koronawirusa oraz trudnej sytuacji polskiej gospodarki (rekordowa inflacja)

Wyniki najnowszego sondażu

Chęć głosowania na Prawo i Sprawiedliwość zadeklarowało 33,7 proc. badanych. To więcej o 0,3 pkt proc. niż w poprzednim badaniu pracowni. Koalicja Obywatelska zgromadziła 23,7 proc. poparcia. Tym samym partia Donalda Tuska zanotowała wzrost o 0,6 pkt proc., a różnica dzieląca ją od prowadzącego PiS zmniejszyła się w dwa tygodnie do 10 pkt. proc. Trzecia w zestawieniu Polska 2050 uzyskała wynik 9,7 proc. wskazań (wzrost o 0,6 pkt. proc.)

W Sejmie znalazłyby się jeszcze trzy partie. To Lewica z wynikiem 6,2 proc. poparcia (spadek o 2 pkt proc.), PSL, na które chce głosować 5,4 proc. badanych (wzrost o 0,2 pkt proc.) oraz Konfederacja, nieznacznie przekraczając próg wyborczy - 51 proc. (wzrost o 1 pkt. proc.).

Frekwencja ponad 50 proc.

Nieznacznie spadł odsetek niezdecydowanych wyborców. Odpowiedź "nie wiem/trudno powiedzieć" wskazało 16,2 proc. badanych.

Z sondażu wynika ponadto, że frekwencja przekroczyłaby 50 proc. 36,3 proc. badanych deklaruje, że zdecydowanie wzięłoby udział w wyborach, a 15,8 proc. - "raczej tak".

Sondaż United Surveys dla Wirtualnej Polski został przeprowadzony w dniach 1-2 kwietnia 2022 roku, metodą CAWI, na reprezentatywnej próbie 1000 osób.

