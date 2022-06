PiS na czele, stabilne poparcie dla partii politycznych

Badanie na zlecenie portalu wPolityce.pl przeprowadziła sondażownia Social Changes.

37 proc. poparcia dla PiS to taki sam wynik, jak w poprzednim sondażu tej pracowni. Na drugim miejscu jest Koalicja Obywatelska, na którą chce zagłosować 27 proc. respondentów (wynik także bez zmian). Trzecie miejsce należy do Polski 2050 Szymona Hołowni – 13 proc. (tyle samo, co w poprzedniej fali badań). Do Sejmu dostałaby się jeszcze Konfederacja z wynikiem na poziomie 8 proc. (bez zmian). Kolejna jest Lewica z poparciem 7 proc. badanych (-1 pkt proc.).

Poza parlamentem znalazłoby się PSL – 4 proc poparcia (+1 pkt proc.). Kukiz‘15 może liczyć na poparcie 1 proc. badanych, co oznacza spadek o 1 punkt. Na Porozumienie wskazał 1 proc. badanych – bez zmian.

Widać, że na polskiej scenie politycznej zapanowała swego rodzaju stabilizacja, przynajmniej w krótkiej perspektywie.

Jaka frekwencja?

"Deklarowana frekwencja wynosi 57 proc. – o 1 punkt procentowy więcej niż w poprzedniej fali naszych badań" – podaje wPolityce.pl. 42 proc. ankietowanych wskazało, że zdecydowanie wzięłoby udział w głosowaniu, a 12 proc., że raczej poszłoby do urn. 20 proc. respondentów zapowiada, że zdecydowanie nie weźmie udziału w wyborach; 14 proc. odpowiedziało, że raczej nie zagłosuje. Decyzji nie podjęło jeszcze 9 proc. uczestników sondażu.

Badanie zostało zrealizowane metodą CAWI (Computer Assisted Web Interview) na panelu internetowym w dniach od 3 do 6 czerwca 2022 roku. Badanie zostało przeprowadzone na ogólnopolskiej, reprezentatywnej (pod względem: płci, wieku, wielkości miejsca zamieszkania) próbie Polaków. W badaniu wzięło udział N=1065 osób.

