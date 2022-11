Zaskakujący sondaż. Jak Polacy oceniają opozycję?

Z badań wynika, że 46 proc. respondentów stwierdziło, że partie opozycyjne powinny wspierać rząd w sprawnym sprawowaniu władzy. Z kolei 42 proc. uważa, że opozycja powinna krytykować błędy rządzących, niekiedy utrudniając sprawne sprawowanie władzy. 12 proc. uczestników sondażu nie ma zdania w tej sprawie.

Jednocześnie aż 47 proc. badanych twierdz, że opozycja krytykuje władzę właśnie po to, by utrudnić rządzenie i zdyskredytować rządzących. 39 proc. respondentów jest przeciwnego zdania, twierdząc, że polska opozycja robi to, co do niej należy. Warto odnotować, że aż 14 proc. ankietowanych nie ma wyrobionej opinii w tym temacie.

Fatalne oceny opozycji

CBOS zbadało również ankietowanych, czy określają oni się raczej jako zwolennicy rządu czy opozycji. 24 proc. badanych stwierdziło, że sympatyzuje z rządem, podczas gdy 19 proc. respondentów stwierdziło, że popiera opozycję. Aż 54 proc. ankietowanych wskazało, że nie sympatyzuje ani z rządem, ani opozycją. 3 proc. nie miało wyrobionego zdania w tym temacie.

Jak natomiast badani oceniają obecną działalność opozycji? Wyniki sondażu nie mogą być zadowalające dla polityków. Jedynie 21 proc. ocenia ją pozytywnie (20 proc. "dobrze", 1 proc. "raczej dobrze"). Źle działalność opozycji ocenia aż 59 proc. uczestników sondażu. 20 proc. nie ma natomiast wyrobionej opinii.

"Trzeba zauważyć, że negatywne oceny nie płyną wyłącznie ze strony jej przeciwników politycznych, ale także stosunkowo wielu sympatyków opozycji (około jednej trzeciej) ma krytyczne zdanie o jej działaniach czy też ich braku. W oczach Polaków najsilniejszy wizerunek partii opozycyjnej wobec rządów PiS i jej koalicjantów ma Koalicja Obywatelska, a jako relatywnie bliższe władzy są postrzegane Konfederacja i PSL-Koalicja Polska" - podkreśla CBOS.

