Coraz mniej Rosjan ocenia pracę Putina pozytywnie

"Czy prezydent Władimir Putin pracuje na swoim stanowisku raczej dobrze, czy raczej słabo?" – takie pytanie zadano uczestnikom badania "FOMnibus" przeprowadzonego przez państwowy ośrodek FOM. Ankietę przygotowano na półtora miesiąca przed pierwszą rocznicą agresji Rosji na Ukrainę.

78 proc. badanych odpowiedziało "raczej dobrze", 11 proc., że "raczej słabo", a 12 proc. wybrało odpowiedź "trudno powiedzieć". Takie wyniki oznaczają spadek poparcia dla pracy prezydenta. W poprzednim miesiącu dobrze pracę Putina oceniało 79 proc. Rosjan, a źle – 10 proc.

Mniejsze zaufanie do przywódcy

W porównaniu z grudniem, spadła też liczba Rosjan ufających prezydentowi Federacji Rosyjskiej. Z sondażu wynika, że Putinowi ufa 76 proc. respondentów (spadek o 1 pkt. proc.). Nie ufa mu 15 proc. (wzrost o 1 pkt.). 9 proc. ankietowanych wybrało odpowiedź "trudno powiedzieć" (bez zmian).

Powodów do optymizmu nie ma także rosyjski rząd. O 5 punktów, do 51 proc., spadł odsetek Rosjan dobrze oceniających pracę rządu. O 1 pkt, do 27 proc. wzrosła liczba Rosjan uważających, że rosyjski rząd pracuje "raczej źle", 22 proc. ankietowanych nie ma w tej sprawie zdania (wzrost o 4 pkt.). Z badania wynika też, że coraz mniej Rosjan pozytywnie ocenia pracę premiera Michaiła Miszustina (56 proc.).

Gdyby wybory do Dumy odbyły się w najbliższą niedzielę, wygrałaby Jedna Rosja (42 proc. poparcia, spadek o 2 pkt. proc.) – wynika z badania "FOMnibus" przeprowadzonego w dniach od 13 do 15 stycznia. W badaniu udział wzięło 1500 pełnoletnich respondentów ze 104 miejscowości z 53 regionów Rosji. Błąd statystyczny, według autorów badania, nie przekracza 3,6 proc.

Czytaj też:

"Polityka USA popycha świat ku katastrofie". Rosyjski dyplomata ostro o WaszyngtonieCzytaj też:

Przeprowadzono symulację ataku Rosji na USA z użyciem 300 pocisków nuklearnych