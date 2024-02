Nastroje mieszkańców największych krajów UE. Najwięcej optymistów w Polsce

Badanie przeprowadzono w Polsce i czterech innych krajach UE: Francji, Niemczech, Włoszech i Holandii. Jego celem było sprawdzenie, jak w nadchodzących wyborach do PE będą głosować obywatele i jakie nastroje panują w poszczególnych krajach.

Respondentów zapytano m.in. o to, w jakim kierunku zmierzają sprawy w ich państwie. 41 proc. badanych Polaków uważa, że Polska zmierza w dobrym kierunku. To najwyższy wynik spośród pozostałych krajów, w których ponad połowa ankietowanych jest zdania, że ich kraj zmierza w złym kierunku. Optymistycznie nastawionych jest 28 proc. Włochów, 24 proc. Holendrów, 20 proc. Niemców i zaledwie 14 proc. Francuzów. Średnia w pięciu przebadanych krajach to 26 proc.

Co ciekawe, jedynie nad Wisła odsetek respondentów, którzy uważają, że cała Unia Europejska zmierza we właściwym kierunku, był wyższy niż tych, którzy są przeciwnego zdania – 42 do 36 proc.

PO i Trzecia Droga górą

Portland Communications sprawdziło także, na kogo zagłosują Polacy w wyborach do PE. Pierwsze miejsce zajmuje KO – 36 proc. poparcia, przed PiS – 29 proc., Trzecią Drogą – 16 proc., Lewicą – 9 proc., i Konfederacją – 8 proc. 3 proc. pytanych nie wie, na kogo odda głos.

Jak podkreślają autorzy opracowania, Polska jest jedynym krajem wśród badanych, w którym utrzymuje się wysokie poparcie dla partii centrowych. "W sumie 52 proc. respondentów wskazało zamiar głosowania na KO lub TD, co jest wynikiem wyższym niż w ostatnich wyborach parlamentarnych. We Francji natomiast wygrywa Front Narodowy z 33 proc. poparcia, w Holandii radykalnie prawicowa i antyislamska Partia Wolności – 25 proc. poparcia, we Włoszech pierwsze miejsce zajmują Bracia Włosi z 28-proc. wynikiem. W Niemczech co prawda pierwsze miejsce zajmuje centroprawicowa CDU – 29 proc., ale na drugim miejscu plasuje się AfD z 17 proc., która przeskakuje SPD" – czytamy.

