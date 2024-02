Rząd dogadany z Niemcami ws. CPK? Bosak: O tym się mówi w kuluarach

Do ostrej dyskusji doszło między Krzysztofem Bosakiem z Konfederacji z Ryszardem Petru, posłem Koalicji Obywatelskiej w programie TVN24 "Kawa na ławę".

Petru podkreślał, że Polska nie jest "krajem przesiadkowym". – Na co powinniśmy wydać te pieniądze? Ja nie mam odpowiedzi. Obawiam się, że będzie jak z Berlinem, gdzie powstał wielki projekt, który jest strasznie nieudany. Te 200 mld może rozłożyć się na większe kwoty – mówił. Polityk sugerował, żeby skupić się na budowie kolei i rozwoju lotnisk regionalnych.

– Jak hubem mają być obecne lotniska? Jak ktoś był w Modlinie to wie, że tam nie ma miejsca, żeby choćby kolejka się zawinęła. Bądźmy poważni – stwierdził w odpowiedzi Krzysztof Bosak.

Rząd dogadany z Niemcami?

Następnie poseł zasugerował, że sprawa CPK już może być rozstrzygnięta, ale rząd jeszcze nie poinformował o tym społeczeństwa. – To co się mówi za kulisami politycznymi, to że wasz rząd jest dogadany z Niemcami, aby nie robić konkurencji – stwierdził Bosak.

Petru natychmiast interweniował w tej sprawie i zaczął dopytywać o dowody. – Niech pan nie insynuuje – podkreślał.

– Proszę pogadać z politykami PSL i Lewicy na ten temat i zapytać, dlaczego ze strony PO jest blokada. Bo ewidentnie jest blokada – odparł Bosak.

Poseł podkreślił, że do tej pory KO nie zleciła audytu, mimo że już kilka miesięcy minęło od wyborów, a władza traci czas.

CPK to nie tylko lotnisko

Centralny Port Komunikacyjny to węzeł przesiadkowy między Warszawą i Łodzią, który zintegruje transport lotniczy, kolejowy i drogowy. W ramach tego projektu w odległości 37 km na zachód od Warszawy, na obszarze ok. 3 tys. hektarów zostanie wybudowane nowe lotnisko, które w pierwszym etapie będzie w stanie obsługiwać 40 mln pasażerów rocznie.

W skład CPK wejdą też inwestycje kolejowe: węzeł w bezpośredniej bliskości portu lotniczego i połączenia na terenie kraju, które umożliwią przejazd między Warszawą a największymi polskimi miastami w czasie nie dłuższym niż 2,5 godziny.

CPK jest w 100 proc. własnością Skarbu Państwa. Zalicza się do spółek strategicznych z punktu widzenia interesów kraju.

