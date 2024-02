Nowy sondaż partyjny i nowy lider. "Doszło do zmiany ról"

"Po latach przewagi sondażowej PiS nad Koalicją Obywatelską, doszło do zamiany ról" – pisze "Super Express", który zlecił przeprowadzenie badania. Gazeta zwraca uwagę, że poparcie dla partii Jarosława Kaczyńskiego pogarsza się od październikowych wyborów. Jeszcze w połowie stycznia sondaż Instytutu Badań Pollster dawał PiS 1 pkt proc. przewagi nad KO.

Najnowsze badanie wykazało, że Koalicja Obywatelska triumfuje nad Zjednoczoną Prawicą dwoma punktami procentowym, z poparciem 32,32 proc. PiS, Suwerenna Polska i Partia Republikańska mogą liczyć na 30,31 proc. głosów.

Podium zamyka Trzecia Droga (Polska 2050 i PSL) z poparciem na poziomie 14,78 proc. Kolejne miejsca zajęły Lewica (9,01 proc.) i Konfederacja (8,77 proc.).

Poniżej progu wyborczego znaleźliby się Bezpartyjni Samorządowcy (1,94 proc.) oraz Polska jest jedna (1,79 proc.). 1,08 proc. pytanych zagłosowałoby na inną partię.

Złe wieści dla PiS. Politolodzy komentują wyniki sondażu

Prof. Rafał Chwedoruk, komentując wyniki sondażu, powiedział w rozmowie z "SE", że "w społeczeństwie bardzo często przybywa zwolenników zwycięskiej drużyny". – Jest o to szczególnie łatwo, gdyż frekwencja wyborcza była wyjątkowo wysoka – zaznaczył.

Jego zdaniem "wybijający się w sondażu spadek wyniku Zjednoczonej Prawicy to skutek tego, że PiS, znane z zapowiadania reform, dziś nic nie może". – Do tego dochodzi rozczarowanie części wyborców zaostrzeniem przez PiS przekazu, co ratuje spójność partii, lecz kosztem odpływu elektoratu – stwierdził profesor.

Podobnego zdania jest prof. Kazimierz Kik, politolog z Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach. W jego opinii Jarosław Kaczyński stosuje taktykę niekorzystną dla PiS.

– Taktyka "jeśli nie my, to nikt" to destrukcja sytuacji politycznej i to rozmywa się z oczekiwaniami społecznymi – powiedział politolog. Wyraził również przekonanie, że "od PiS odchodzi elektorat socjalny, który oczekuje korzyści".

Sondaż został przeprowadzony 11 lutego br. na próbie 1060 dorosłych Polaków.

