Rewolucja w najnowszym sondażu: Sukces Tuska, dramatyczny spadek Trzaskowskiego

W najnowszym rankingu zaufania do polskich polityków nastąpiła zmiana lidera. Powody do zadowolenia może mieć premier Donald Tusk, do niepokoju - marszałek Sejmu Szymon Hołownia. Duży spadek odnotował Rafał Trzaskowski.

Donald Tusk cieszy się największym zaufaniem Polaków – wynika z najnowszego badania IBRiS, przeprowadzonego na zlecenie portalu Onet.pl. Donald Tusk liderem rankingu zaufania Okazuje się, że zaufanie do premiera deklaruje 45 proc. respondentów, z czego 25,1 proc. "zdecydowanie", zaś 19,9 proc. "raczej". Lider Platformy Obywatelskiej poprawił swój wynik o 5,8 punktów procentowych w porównaniu do pomiaru tej pracowni sprzed miesiąca i awansował z czwartego miejsca. Negatywnie pod względem zaufania ocenił szefa rządu 49 proc. ankietowanych. Na drugiej pozycji rankingu znalazł się prezydent Andrzej Duda, który awansował z trzeciego miejsca. Głowie państwa ufa obecnie 44,5 proc. uczestników badania, z czego 26,1 proc. "zdecydowanie", zaś 18,4 proc. "raczej". Oznacza to lepszy wynik o 4,8 punktów procentowych w stosunku do poprzedniego sondażu. Nieufność wobec prezydenta wyraziło 45,3 proc. badanych. Nieznaczny wzrost pozytywnych ocen (+1,6 punktu procentowego) odnotował Szymon Hołownia. To jednak nie uchroniło go przed spadkiem na ostatnie miejsce podium. Obecnie liderowi Polski 2050 ufa 44,4 proc. respondentów (15,2 proc. – "zdecydowanie", 29,2 proc. "raczej"). Brak zaufania do polityka deklaruje zaś 45,6 proc. osób biorących udział w badaniu. Duży spadek Trzaskowskiego Na kolejnych miejscach zestawienia znaleźli się prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski, którego zaufaniem darzy 43,4 proc. respondentów (spadek o 5,5 punktu procentowego) oraz Władysław Kosiniak-Kamysz, który cieszy się wynikiem 41,5 proc. (wzrost o 5,3 punktu procentowego). Dalszej uplasowali się: były premier Mateusz Morawiecki 39 proc. (+2,3 pp.), prezes Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński — 37 proc. (+5,4 pp.), współprzewodniczący Lewicy Robert Biedroń — 36,4 proc. (+2,3 pp.), wicepremier i minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski — 33,3 proc. (+2,6 pp.) oraz drugi z liderów Lewicy Włodzimierz Czarzasty — 30,7 proc. (-0,4 pp.) Wśród polityków, którym Polacy ufają najmniej pierwsze miejsce zajął były minister sprawiedliwości, lider Suwerennej Polski Zbigniew Ziobro. Brak zaufania do niego zadeklarowało 67 proc. respondentów. Dalej znaleźli się: Jarosław Kaczyński — 54,6 proc., Sławomir Mentzen — 54,1 proc., Małgorzata Kidawa-Błońska — 53,7, Mateusz Morawiecki — 52,6 proc. oraz Donald Tusk — 49 proc. Czytaj też:

