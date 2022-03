"Mój czas dobiegł końca". Kapitan żegna się z reprezentacją siatkarzy

Zawodnik przekazał wiadomość za pomocą serwisu społecznościowego Instagram. Jak zaznaczył, decyzję podjął "już jakiś czas temu", ale teraz "została postawiona kropeczka nad i".

Kubiak żegna się z kadrą

Michał Kubiak występował w siatkarskiej reprezentacji Polski od 2011 roku. Występował na pozycji przyjmującego. Od 2015 roku pełnił funkcję kapitana zespołu. Wraz z drużyną narodową uczestniczył między innymi w ostatnich Letnich Igrzyskach Olimpijskich w Tokio w Japonii. 34-latek odniósł wiele sukcesów z Orłem na piersi – dwukrotnie wywalczył mistrzostwo świata (2014, 2018), wygrał Ligę Światową (2012), zdobył trzy brązowe medale mistrzostw Europy (2011, 2019, 2021), srebro Ligi Narodów (2021) oraz trzy medale Pucharu Świata, z czego dwa srebrne (2011, 2019) i jeden brązowy (2015).

"Mój czas w biało-czerwonych barwach dobiegł końca" – oświadczył w swoich mediach społecznościowych Kubiak. "Siatkówka reprezentacyjna otworzyła przede mną wiele drzwi. Zwiedziłem prawie cały świat, poznałem wielu wspaniałych i inspirujących ludzi, mam mnóstwo wspomnień, które zostaną ze mną na zawsze. Za te wspomnienia właśnie człowiek dałby się pokroić, żeby móc przeżyć to jeszcze raz. Mimo że moja kariera reprezentacyjna dobiegła końca, to mam zamiar jeszcze trochę pograć. Nie żegnam się więc na zawsze, na to przyjdzie jeszcze czas. Być może będzie mi dane zagrać jeszcze na polskich parkietach i pożegnać się z Wami osobiście" – napisał siatkarz z Wałcza. "Do zobaczenia na szlaku. Dziękuję, Wasz Kapitan" – dodał.

instagram

Kubiak na co dzień reprezentuje barwy japońskiego Panasonic Panthers. W przeszłości występował także w polskich klubach: Jastrzębskim Węglu, AZS Politechnice Warszawskiej, AZS Olsztyn czy Joker Piła.

Czytaj też:

Polska przejmie od Rosji organizacje mistrzostw świata? Bortniczuk wyjaśniaCzytaj też:

Bortniczuk: W grę wchodzi coś więcej niż sport