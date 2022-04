Porsche dla Polki. Świątek wygrała czwarty turniej z rzędu

W finale imprezy na niemieckich kortach Polka pokonała Białorusinkę Arynę Sabalenkę 2:0 (6:2, 6:2).

20-letnia zawodniczka we wcześniejszych rundach wyeliminowała: Evę Lys (342. w światowym rankingu tenisistek), Emmę Raducanu (12.) i Liudmiłę Samsonową (31.). Natomiast jej rywalka na przestrzeni turnieju w Niemczech okazała się lepsza od: Bianci Andreescu (121.), Anett Kontaveit (6.) oraz Pauli Badosy (3.).

W przeszłości reprezentantki Polski i Białorusi rywalizowały ze sobą dwukrotnie. W ubiegłym roku w Guadalajarze lepsza okazała się Sabalenka, zaś w lutym tego roku w Dosze – Świątek.

Porsche dla Świątek

Mimo że Białorusinka grała agresywnie i odważnie w pierwszym secie niedzielnego meczu w Stuttgarcie, to popełniała dosyć dużo błędów, co z łatwością wykorzystywała Polka – relacjonował portal tvpsport.pl. Drugi set okazał się trudniejszy dla Świątek. Sabalenka była bardziej skuteczna niż w wcześniej. Jednak reprezentantka naszego kraju nie ustępowała i pomimo trudniejszych momentów, potrafiła wygrać również tę partię.

Dzięki turniejowemu zwycięstwu Iga Światek otrzymała od organizatorów imprezy rangi WTA 500 Porsche oraz 93 tys. euro. Był to nie tylko jej czwarty wygrany turniej z rzędu, ale również 23. kolejne zwycięstwo w meczu. Co więcej, Polka doliczyła 470 pkt. do rankingu światowego, którego jest liderką, jako pierwsza zawodniczka z naszego kraju w historii. Przypomnijmy, że na początku kwietnia 20-latka wygrała prestiżowe zawody w Miami, ogrywając w finale japońską tenisistkę Naomi Osakę 2:0 (6:4, 6:0).