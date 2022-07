Transfer Roberta Lewandowskiego. Bayern Monachium potwierdza

W sobotę polski napastnik uczestniczył w treningu niemieckiego klubu. Okazuje się, że był to jego ostatni trening na obiektach Allianz Arena.

Bayern potwierdza

Bayern Monachium porozumiał się bowiem z Barceloną w kwestii transferu polskiego piłkarza. Informację przekazał dziennikowi "Bild" dyrektor generalny mistrza Niemiec Oliver Kahn.

Legendarny golkiper klubu zaznaczył jednak, że porozumienie ma charakter ustny, a wypracowanie ostatecznych warunków umowy jest w toku.

Jest to jednak pierwsza oficjalna informacja potwierdzająca przenosiny 33-letniego polskiego napastnika do Hiszpanii po okresie medialnych spekulacji.

Transfer do Barcelony

Do ostatecznych ustaleń ws. transferu Roberta Lewandowskiego miało dojść w nocy z piątku na sobotę. Dziennikarz niemieckiego "Bilda" Tobi Altschaeffl zdradził w swoim mediach społecznościowych, iż kontrakt opiewa na sumę 45 mln euro plus 5 mln euro w bonusach.

Umowa ma być podpisana na cztery lata. Informacje przekazane przez Niemca potwierdził ceniony w środowisku piłkarskim włoski dziennikarz Fabrizio Romano. Oznajmił w swoim wpisie na Twitterze: "Lewandowski w Barcelonie, mamy to! Bayern właśnie przekazał Hiszpanom, że akceptuje ofertę". Dorzucił do tego również wymowne zdjęcie Polaka w koszulce FC Barcelony.

O transferze kapitana reprezentacji Polski mówiono od dawna. Już w maju tego roku wiele wskazywało na to, że Lewandowski przeniesie się do Barcelony. Sam piłkarz mówił o tym choćby podczas konferencji prasowej w trakcie ostatniego zgrupowania polskiej kadry przed meczami Ligi Narodów UEFA. Jeżeli teraz doniesienia się potwierdzą, to Polak byłby pierwszym w historii rodzimego futbolu zawodnikiem, który zostanie piłkarzem klubu ze stolicy Katalonii. Dotychczas ten wielki hiszpański klub reprezentowali z Polaków tylko piłkarze ręczni – Bogdan Wenta i Kamil Syprzak, a także koszykarz Maciej Lampe.

