Hubert Hurkacz awansował do ćwierćfinału Australian Open

Hurkacz wygrał 7:6(6), 7:6(3), 6:4, co oznacza, że już na pewno zaliczy swój najlepszy występ w Melbourne w całej dotychczasowej karierze.

Hurkacz w ćwierćfinale

21-letni Arthur Cazaux został okrzyknięty rewelacją tegorocznego turnieju. W trzech pierwszych rundach wyeliminował z imprezy Laslo Djere, Holgera Rune (co było jedną z największych sensacji), a także Tallona Griekspoora.

Hurkacz okazał się dla niego nie do przejścia. Po dobrym początku – młody Francuz prowadził 3:0 – Wrocławianin wrócił do gry i pojedynek się wyrównał. Hurkacz zachował koncentrację i wygrał obydwa tie-breaki – w pierwszym i drugim secie. Trzecia odsłona rozpoczęła się od przełamania serwisu na korzyść Polaka. Przewagę udało się utrzymać i set zakończył się wynikiem 6:4.

W meczu o półfinał Hurkacz zagra z Daniiłem Miedwiediewem. We wcześniejszych rundach Australian Open pokonał Davida Goffina, Zhizhen Zhanga i Ugo Humberta.

Świątek odpadła z Australian Open

W sobotę z Australian Open odpadła Iga Świątek. Polka rozegrała emocjonujący mecz z 19-letnią Czeszką Lindą Noskovą. Pierwszy set Polka rozstrzygnęła na swoją korzyść 6:3. W drugim lepsza okazała się jej rywalka, wygrywając w 6:3. Trzeci, rozstrzygający set, zakończył się na korzyść Noskovej 6:4.

W dotychczasowej karierze Świątek najwyżej w Australian Open była w 2022 roku. Dotarła wtedy do półfinału. 22-letnia Polka czterokrotnie wygrała za to inne turnieje wielkoszlemowe: trzy razy Rolland Garros i raz US Open.

Fręch przegrała z Gauff

Z turniejem pożegnała się także Magdalena Fręch. Polka rozegrała bardzo dobry turniej. Do czwartej rudny awansowała pokonując Anastazję Zacharową. We wcześniejszych rundach wyeliminowała Carolinę Garcię z Francji (w dwusetowym pojedynku) i po ciężkiej batalii Australijkę Darię Saville.

W 1/8 finału Fręch musiała uznać wyższość jednej z faworytek turnieju Coco Gauff. 19-letnia Amerykanka pokonała polską zawodniczkę 6:1 6:2.

