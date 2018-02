"Ech, byłem blisko". Wypadek Bieleckiego na K2

Podczas wspinaczki Bieleckiemu na głowę spadł duży kamień. Polak ma złamany nos, a koledzy z ekipy założyli mu szwy. "Za parę dni powinienem być w pełni formy:)" – napisał wspinacz na Facebooku.

Polska wyprawa na K2 to wyprawa historyczna, ponieważ szczyt nie został jeszcze nigdy zdobyty zimą. Himalaiści z Polski próbują wejść na drugi co do wysokości szczyt Ziemi (8611 m.n.p.m) i jest to czwarta taka próba w historii tej góry.

W skład grupy polskich wspinaczy wchodzą: Krzysztof Wielicki, Janusz Gołąb, Piotr Snopczyński, Dariusz Załuski, Adam Bielecki, Marcin Kaczkan, Artur Małek, Marek Chmielarski, Rafał Fronia, Piotr Toma, Denis Urubko i Maciej Bedrejczuk.