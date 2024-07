Jest decyzja. Kolejny Polak nie wystartuje w Igrzyskach Olimpijskich

Kolejne złe informacje płyną z polskiego obozu olimpijskiego w Paryżu. Oskarżony o stosowanie zabronionej substancji Norbert Kobielski został zawieszony przez Agencję Antydopingową. Polski skoczek wzwyż nie weźmie więc udziału w Igrzyskach Olimpijskich. Kobielski zaprzeczał oskarżeniom.

Substancja znajduje się w dopalaczach

Kobielski zaznaczał, że nie postawiono mu zarzutów naruszenia przepisów antydopingowych. "Nie jestem tymczasowo zawieszony, a przez to mogę w pełni uczestniczyć w przygotowaniach i współzawodnictwie sportowym. (…) Ponadto dla dobra zaistniałej sytuacji oraz moich przygotowań do najważniejszych zawodów w życiu wstrzymam się z dalszym komentowanej sprawy w przestrzeni publicznej, pozostając do pełnej dyspozycji wszystkich organów antydopingowych (krajowych i międzynarodowych)" – pisał przed kilkoma dniami Kobielski.

Wcześniej Dyrektor Polskiej Agencji Antydopingowej (POLADA) Michał Rynkowski w rozmowie z "Przeglądem Sportowym" deklarował wprost, że organizacja "czeka na rozstrzygnięcia federacji międzynarodowej i jest za wcześnie, żeby wychodzić z informacjami do opinii publicznej".

We wtorek Agencja Antydopingowa oficjalnie poinformowała o zawieszeniu skoczka wzwyż. W ciele skoczka wykryto pentedron, substancję znajdującą się w tzw. dopalaczach, chodzi więc o "używki", a nie doping.

Koielski to brązowy medalista ME U23

Norbert Kobielski urodził się w 1997 r. w Inowrocławiu.

W sezonie 2019 zdobył brąz mistrzostw Europy U23. Podczas mistrzostw świata w Budapeszcie w 2023 roku zajął 10. miejsce w skoku wzwyż.

Jest medalistą mistrzostw Polski seniorów (srebro – Białystok 2017, Radom 2019; brąz – Lublin 2018). Ma w dorobku także siedem medali halowych mistrzostw Polski (złoto – Toruń 2019, Toruń 2020, Toruń 2021, Toruń 2022, Toruń 2023; srebro – Toruń 2017, Toruń 2018). Stawał na podium mistrzostw Polski juniorów oraz młodzieżowców.

Igrzyska bez Hurkacza

W poniedziałek o wycofaniu się z Igrzysk Olimpijskich poinformował Hubert Hurkacz.

– Moja rehabilitacja naprawdę przebiega bardzo, bardzo dobrze i cały czas idę do przodu, rozwijam się, jednak podjęliśmy decyzję z teamem, że nie jestem w stanie zagrać na igrzyskach olimpijskich w Paryżu. Była to bardzo trudna decyzja, ponieważ marzyłem, żeby reprezentować Polskę, móc zdobyć medal dla reprezentacji, ale niestety zdrowie mi w tym roku na to nie pozwoli – powiedział tenisista.

