Polski piłkarz został w Rosji dla żony. Teraz wzięli rozwód

Były już reprezentant Polski Maciej Rybus w lipcu 2022 r. zakończył współpracę z klubem Lokomotiw Moskwa. Media spekulowały, że piłkarz skorzysta z okazji do wyjazdu z Rosji, podobnie jak wielu innych obcokrajowców, sprzeciwiających się pełnoskalowej inwazji na Ukrainę. Rybus zdecydował się jednak nie wyjeżdżać ze stolicy Rosji i związał się z innym tamtejszym klubem – Spartakiem. Piłkarz tłumaczył, że mieszka w Moskwie od kilku lat i ma tam rodzinę, dlatego nie chce wyjeżdżać z Rosji.

– Mam żonę, która jest Rosjanką, dwóch synów, nieruchomości, życie, które rozwijało się przez ponad dziesięć lat. Tak naprawdę to w Rosji zostałem prawdziwym mężczyzną, założyłem rodzinę, zarobiłem pieniądze i zabezpieczyłem naszą przyszłość. Tam też osiągnąłem największe sukcesy piłkarskie. Zostawienie tego wszystkiego z dnia na dzień nie było takie proste – tłumaczył piłkarz w rozmowie z TVP Sport. – Czy robię komuś krzywdę? – pytał.

W sezonie 2023/2024 Rybus reprezentował barwy Rubina Kazań. W czerwcu 2024 r. opuścił ten zespół, z powodu braku wydłużenia kontraktu. Od tamtej pory pozostaje bez klubu.

Rozwód Macieja Rybusa

Od 2018 r. polski piłkarz był w związku małżeńskim z Rosjanką Laną Bajmatową. Ślub wzięli zaledwie dwa miesiące po zaręczynach we Władykaukazie, a rok później powtórzyli ceremonię w Łowiczu. Para doczekała się dwóch synów – Roberta (ur. 2018) i Adriana (ur. 2021).

W ubiegłym roku media pisały o kłopotach w związku sportowca. Jego żona usunęła z mediów społecznościowych wszystkie ich wspólne zdjęcia. Zaczęła się także przedstawiać swoim panieńskim nazwiskiem.

Kilka dni temu sąd w Moskwie zatwierdził rozwód Macieja Rybusa i Lany Bajmatowej. Jak informowały rosyjskie media, na które powołał się portal sport.pl, Rosjanka złożyła pozew o rozwód i podział majątku. Sąd uwzględnił jej żądania, ale pełna treść wyroku nie została jeszcze opublikowana.

