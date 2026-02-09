Pierwsza polska olimpijka z nagrodą. "Cieszę się, że zostanę doceniona"

35-letnia zawodniczka z Zakopanego uzyskała w kwalifikacjach piąty czas. W 1/8 finału wygrała z Kanadyjką Aurelie Moisan, ale w ćwierćfinale nie sprostała reprezentantce gospodarzy Lucii Dalmasso.

– Dziękuję, zondacrypto. Przed startem nie miałam głowy, żeby się interesować kryptowalutami, ale mój mąż ma do tego głowę. Na pewno już wszystko wyczytał i wszystko wie. Na pewno doradzi mi, czy zostawić, czy sprzedać. Ja też się doedukuję – zapowiada polska olimpijka.

Team PL (TMPL) to pierwszy na świecie token olimpijski stworzony przez zondacrypto i Polski Komitet Olimpijski z myślą o realnym wsparciu polskich sportowców oraz zaangażowaniu kibiców w rozwój polskiego sportu olimpijskiego. Kilka dni temu oficjalnie zadebiutował na giełdzie zondacrypto, wchodząc w fazę otwartego obrotu rynkowego.

– Token Team PL to paliwo polskiego sportu, które realnie wspiera sportowców, m.in.: poprzez program „Mamy Olimpijki”, w ramach którego już wypłaciliśmy pierwsze stypendia dla zawodniczek, planowany program wsparcia seniorów olimpijczyków oraz system obejmujący nagrody nie tylko dla medalistów, ale również dla zawodników, którzy uplasowali się tuż za podium, na miejscach od czwartego do ósmego. To podejście, które w praktyce zmienia sposób finansowania sportu. To również token, który w przyszłości umożliwi bezpośrednie wspieranie konkretnych sportowców oraz różnego rodzaju głosowania kibiców, łącząc fanów bezpośrednio z polskim sportem olimpijskim – mówi Przemysław Kral, CEO zondacrypto.

– Nasz token jest pierwszym olimpijskim tokenem na świecie skierowanym do polskiego sportu. Z tego powinniśmy być bardzo dumni, szczególnie że stanowi on realne wsparcie dla sportowców. Na przykład dzięki programowi „Mamy Olimpijki”, zawodniczki, które na pewnym etapie kariery musiały zrezygnować ze sportu wybierając macierzyństwo, mogą dziś wrócić do rywalizacji. Ten mechanizm działa i pozwala nam w naturalny sposób skutecznie wspierać polskich sportowców – podkreśla Radosław Piesiewicz, Prezes Polskiego Komitetu Olimpijskiego.

Misją przewodnią projektu jest bycie wsparciem i paliwem polskiego sportu, ale również osób, które go tworzą. Właśnie dlatego zondacrypto nie tylko wypłaca premie za medale olimpijskie (o równowartości od 150 000 zł do 250 000 zł), ale także nagradza olimpijczyków, którym niewiele zabrakło do podium i zajęli miejsca 4-8.

Programy wsparcia zondacrypto już funkcjonują w praktyce. Na wsparcie wypłacane w tokenie TMPL o równowartości 50 000 zł mogą już liczyć mamy olimpijki – sportsmenki, które urodziły dziecko i na co dzień często łączą pracę zawodową oraz macierzyństwo z treningami. Zondacrypto i Polski Komitet Olimpijski podkreślają, że są to dopiero pierwsze etapy budowy innowacyjnego ekosystemu wspierania sportowców.

– Przychodzą do nas reprezentanci innych komitetów olimpijskich, czy klubów sportowych i dopytują jak działa ten token, na czym polega ten model. Mamy olimpijki już odebrały swoje pierwsze świadczenia – to namacalny przykład, że coś obiecaliśmy i że to działa. A to dopiero pierwsze kroki. Po raz pierwszy w historii nagrodzimy zajęcie miejsc 4-8 na igrzyskach olimpijskich. Bo sportowiec, któremu zabrakło kilka sekund do podium, też zasługuje na docenienie – wskazywał Przemysław Kral.

Debiut giełdowy tokenu Team PL poprzedziła przedsprzedaż, która zakończyła się dużym sukcesem. W sumie inwestorzy wyłożyli 964 800 EUR. Wszystkie rundy przedsprzedaży wyprzedały się znacznie szybciej, niż pierwotnie zakładano, a większość z nich trwała zaledwie kilka, kilkanaście minut. Najdłużej dostępna była runda dla użytkowników zondacrypto z poziomem lojalnościowym ZND Ambassador, która zakończyła się po 1 godzinie i 35 minutach.