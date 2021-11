Gociek: Rzeczy małe przypominają nam o rzeczach wielkich

Poniżej laudacja, którą wygłosił Piotr Gociek:

W roku ubiegłym podczas festiwalu filmowego w Berlinie miała miejsce premiera filmu portugalskiej reżyser Catariny Vasconcelos zatytułowanego „Metamorfoza ptaków”. To niezwykła hybryda dokumentu i filmowej fikcji. Opowieść o odchodzeniu rodziców. O miłości, która przemija, lecz której owoce pozostają. Opowieść o kilku pokoleniach.

Jak w filmie kręconym za wyjątkowo skromny budżet pokazać, że świat się zmienia? Że na naszych oczach mijają nie tylko pokolenia, ale ustroje, polityczne epoki? Catarina Vasconcelos wpadła na pomysł genialny w swej prostocie. W pewnym momencie pokazuje jedynie zbliżenia znaczków pocztowych. Zmieniają się postacie, zarysy granic, podpisy. Zmienia się świat.

Byłem jako dziecko mieszkańcem tej dziwnej, barwnej krainy, którą tworzyły znaczki pocztowe i widokówki. Z nich uczyłem się naszej i cudzej historii. I oczywiście nauczyłem się także na pamięć tego, że „znaczek był z Belwederem / A jak wrzucałem list do skrzynki / To przechodził tatuś Halinki / I jeden oficer też wrzucał / Wysoki - wysoki, Taki wysoki, że jak wrzucał, to kucał”.

Sam jestem ciekaw, jak wyglądałoby moje, nasze, Państwa życie opowiedziane odpowiednią sekwencją obrazków ze znaczków pocztowych. Ja musiałbym zacząć od kombajnu żniwnego na czerwonym tle z podpisem „XXV lat PRL”. Pewnie przełomowym momentem tej historii byłby ten pierwszy znaczek z papieżem Janem Pawłem II

Pocztowe znaczki. Rzeczy małe.

Jednak kiedy rzeczy małe przypominają nam o rzeczach wielkich, jest to oczywiście potwierdzeniem wielkości tych ostatnich, ale oznacza także, że te małe… małe wcale nie są takie małe.

Miło mi poinformować, że tegoroczną nagrodę tygodnika „Do Rzeczy” w kategorii mecenas otrzymuje Poczta Polska S.A. która mając ponad 460 lat tradycji, czuje się w obowiązku podtrzymywać pamięć o najważniejszych wydarzeniach w historii Polski. Tylko w 2021 roku wprowadziła do obiegu znaczki i kartki upamiętniające takie postaci jak kardynał Stefan Wyszyński czy bohater trzech narodów (polskiego, greckiego i angielskiego) Jerzy Iwanow-Szajnowicz. Upamiętniła Żołnierzy Wyklętych, Polaków ratujących Żydów. A także trzecie Powstanie Śląskie oraz czterechsetną rocznicę bitwy pod Chocimiem.

Teoretycy literatury mówią, że bardzo ważne jest to, co napisze nadawca, czyli pisarz. I że bardzo ważne jest to, co pomyśli odbiorca – czyli czytelnik. Ale najważniejsze podobno jest to, co dzieje się pomiędzy nadawcą i odbiorcą.

Wynika z tego, że najważniejsza jest Poczta Polska.