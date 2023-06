Kolejne spotkanie w ramach Podlaskiego Klubu Patriotycznego za nami

Pierwsze przebijające się szerzej informacje o naszym kraju to koniec XIX wieku i stało się to dzięki, uwaga, uwaga… poematowi "Wspomnienie Polski", opisującemu jak przykry jest los narodu, który utracił niepodległość. Wiersz ten stał się później bardzo popularną japońską pieśnią wojskową do zakończenia II wojny światowej.

Dalszy rozwój relacji polsko-japońskich opierał się na współpracy wywiadowczej w okresie 20-lecia międzywojennego. Z Chinami i Koreą Północną nasze pogłębione relacje pojawiły się dopiero w okresie PRL. Aktualnie Polska krajom Azji kojarzy się szczególnie z muzyką klasyczną i cierpieniem II wojny światowej, zwłaszcza z obozem Auschwitz.

Prelegent zwrócił uwagę, że jako Polska wciąż nie posiadamy silnej marki w tym regionie świata, a szkoda. Dopiero od niedawna zaczął się tam przebijać m.in. polski CD Project Red za sprawą głośnej premiery Cyberpunka 2077. Za to nasz kraj jest bardzo chętnie wybieranym miejscem lokowania inwestycji Korei Południowej i Japonii, w mniejszym stopniu także Chin.

Dzięki spotkaniu uczestnicy mogli zobaczyć nasz kraj z azjatyckiej perspektywy, co bez wątpienia tworzy nową perspektywę, jak i pokazuje jak wiele przed nami do zrobienia. Zwłaszcza w kontekście promocji naszego kraju na świecie.

