Kongres Futurist of The Year 2024. Sesja Q&A z Nickiem Bostromem

Nick Bostrom to szwedzki filozof z wykształceniem w dziedzinie fizyki teoretycznej, neuroinformatyki, logiki i sztucznej inteligencji, a także filozofii. Jest najczęściej cytowanym profesjonalnym filozofem na świecie w grupie wiekowej do 50 roku życia.

Jest profesorem na Uniwersytecie Oksfordzkim, gdzie stoi na czele Instytutu Przyszłości Ludzkości jako jego założyciel i dyrektor. Jest autorem około 200 publikacji, w tym "Anthropic Bias" (2002), "Global Catastrophic Risks" (2008), "Human Enhancement" (2009) oraz bestsellera "New York Times" – "Superinteligencja: Ścieżki, Strategie, Zagrożenia" (2014), który przyczynił się do rozpoczęcia globalnej dyskusji na temat przyszłości AI. Jego praca zapoczątkowała niektóre z idei, które kształtują obecne myślenie o przyszłości ludzkości (takie jak koncepcja ryzyka egzystencjalnego, argument symulacyjny, hipoteza wrażliwego świata, klątwa jednostronnego działania itp.), podczas gdy niektóre z jego ostatnich prac dotyczą moralnego statusu umysłów cyfrowych.

Jego książki zostały przetłumaczone na ponad 30 języków; jest powracającym prelegentem głównej sceny TED; i został przeprowadzonych z nim ponad 1000 wywiadów przez media na całym świecie. Dwa razy znalazł się na liście Top 100 Global Thinkers magazynu Foreign Policy oraz został włączony do listy World Thinkers magazynu Prospect, jako najmłodsza osoba w pierwszej piętnastce. Jako student podyplomowy próbował swoich sił w stand-upie na londyńskiej scenie.

Czytaj też:

Dr Michael L. Brodie z Harvard University prelegentem na Kongresie Futurist of The Year 2024