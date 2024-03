Finaliści „Konkursu Dom Kopernika” wezmą udział w warsztatach prowadzonych przez światowej sławy futurologów i naukowców z Harvard i Oxford

Wśród prelegentów biorących udział w Kongresie naukowym Futurist of The Year 2024 organizowanym przez Szkołę Głowną Mikołaja Kopernika w dniach 9-11 kwietnia w Warszawie, znajdują się eksperci i specjaliści, światowej sławy futurolodzy i naukowcy m. in. z Uniwersytetu Harvarda, czy Uniwersytetu Oksfordzkiego. Kilku wybranych wśród prelegentów poprowadzą warsztaty i zajęcia dla uczestników Finału Konkursu „Dom Kopernika”, który odbędzie się w Szkole Głównej Mikołaja Kopernika.

Konkurs „Dom Kopernika” to niepowtarzalna okazja do wzięcia udziału w międzynarodowym, futurologicznym, Kongresie naukowym Futurist Of The Year 2024, kongresu na temat przyszłości technologii, w tym sztucznej inteligencji, bankowości i edukacji. Uczestnicy będą mogli osobiście poznać i porozmawiać z wybitnymi naukowcami takimi jak: dr Michael L. Brodie z Uniwersytetu Harvarda, czy prof. John Tasioulas Uniwersytetu Oksfordzkiego, czy światowej sławy futurologami jak np. z Gerdem Leonhardem, czy Jonathanem Brillem.

Konkurs “Dom Kopernika” to wyjątkowe przedsięwzięcie, które skierowane jest do maturzystów, studentów i absolwentów. Trzydziestu finalistów konkursu zostanie zaproszonych na trzydniowy finał w Warszawie, który odbędzie się równolegle do kongresu Futurist Of The Year 2024 w dniach 9-11 kwietnia 2024 roku.

Podczas tego wydarzenia uczestnicy będą mieli okazję poznać wielu międzynarodowych ekspertów, wykładowców i naukowców i wziąć udział w wyjątkowych warsztatach i wykładach przygotowanych specjalnie dla uczestników finału konkursowego. Zajęcia i warsztaty odbędą się w gmachu Szkoły Głównej Mikołaja Kopernika w trakcie trwającego kongresu Futurist of The Year 2024 stanowiąc jego wydarzenie towarzyszące.

Zostały ostatnie dni na zgłoszenie się do konkursu – aby dowiedzieć się więcej o konkursie, odwiedź stronę Domu Kopernika: www.domkopernika.pl/konkurs