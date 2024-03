Polski złoty ma 100 lat. Nowy, jubileuszowy „Obserwator Finansowy” już w kioskach

Powodem jest okrągła rocznica stu lat od kluczowych dla dzisiejszych sukcesów Polski wydarzeń. Jaką drogę przeszedł polski złoty od powstania do chwili obecnej? Na czym opiera się wiarygodność i zaufanie do Narodowego Banku Polskiego? Jakie były wyzwania i alternatywy po drodze? O tym wszystkim można przeczytać w wydaniu kwartalnika.

Wydanie jubileuszowe kwartalnika „Obserwator Finansowy” poświęcone jest dwóm niezwykłym jubileuszom – stuleciu wprowadzenia złotego oraz stuleciu utworzenia Banku Polskiego. Jak zauważa prezes NBP prof. Adam Glapiński – Bank Polski SA., do którego dziedzictwa nawiązuje Narodowy Bank Polski, stał się „ostoją ładu pieniężnego w kraju” służącą dobru państwa i narodu. W aktualnym wydaniu dowiemy się w jaki sposób stały za tym i jak wymagające były reformy wprowadzane przez rząd Władysława Grabskiego, a także o wyrzeczeniach i ofiarności społeczeństwa polskiego, podjętych dla wyższego celu. Czytelnicy zabrani zostaną również w wielce ciekawą podróż jaką było powstanie suwerennej polskiej waluty. Zobaczymy też obraz polskiej gospodarki dwudziestolecia międzywojennego, w tym krajobraz polskiej bankowości tego okresu.

Dowiemy się również o działaniach zmierzających do zapewnienia stabilizacji ekonomicznej i przywrócenia zaufania do naszej waluty, będących głównymi wyzwaniami transformacji systemowej dla Narodowego Banku Polskiego. Szczególnie interesująca dla czytelników będzie również historia mistrzowskiej operacji denominacji złotego w wykonaniu NBP.

Do dziś wiarygodność i zaufanie do NBP to także zasługa codziennej działalności banku w strategicznych dla kraju i społeczeństwa obszarach. Godna polecenia czytelnikom jest tu analiza unikalnych doświadczeń polskiego banku centralnego w zakresie zarządzania obrotem gotówkowym w okresie pandemii i po wybuchu wojny w Ukrainie. Dowiemy się również – dlaczego Narodowy Bank Polski nadal jest strażnikiem stabilności systemu finansowego, a także dlaczego niezależność polskiego banku centralnego ma dziś znaczenie kluczowe. Spojrzymy też szerzej na znaczenie jak i obecną rolę banków centralnych na świecie.

Kwartalnik i opiniotwórczy portal ekonomiczny

Drukowany kwartalnik „Obserwator Finansowy” jest formą funkcjonującego od 2009 r. serwisu internetowego obserwatorfinansowy.pl – portalu wydawanego przez NBP, w którym codziennie publikowane są merytoryczne treści z zakresu ekonomii i finansów w formie przystępnej nie tylko dla ekspertów.

Kwartalnik „Obserwator Finansowy” wypełnia lukę na rynku prasy społeczno-ekonomicznej. Wydawca stawia sobie za cel, by magazyn stał się ważnym źródłem wiedzy ekonomicznej, miejscem dyskusji o gospodarce i wymiany myśli – swoistym forum oraz przestrzenią do debaty. Na łamach „Obserwatora Finansowego” czytelnicy mają okazję poznać głosy naukowców i ekspertów, którzy w sposób rzetelny wyjaśniają mechanizmy funkcjonowania różnych zjawisk ekonomicznych. Autorami tekstów są zarówno eksperci Narodowego Banku Polskiego, jak również wybitni naukowcy, dziennikarze oraz publicyści specjalizujący się w szeroko pojmowanej tematyce gospodarczej.

„Obserwator Finansowy” jest magazynem skierowanym do ekonomistów, finansistów, ludzi biznesu, a także studentów kierunków ekonomicznych i wszystkich zainteresowanych tematyką ekonomiczną. W każdym numerze na czytelników czekają analizy najważniejszych tematów gospodarczych z Polski i ze świata, raporty, wywiady ze specjalistami z różnych dziedzin oraz teksty przybliżające najnowsze kierunki i trendy rozwoju gospodarki i myśli ekonomicznej.

Serwis www.obserwatorfinansowy.pl zajął 4. miejsce w rankingu najbardziej opiniotwórczych portali o profilu ekonomiczno-biznesowym w 2023 roku, przygotowywanym przez Instytut Monitorowania Mediów (IMM).