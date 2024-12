„Trans. Gdy ideologia spotyka się z rzeczywistością” – książka Helen Joyce już dostępna po polsku

Kulisy ideologii i polityki

Brytyjska dziennikarka i wieloletnia redaktorka „The Economist”, Helen Joyce, w swojej książce „Trans. Gdy ideologia spotyka się z rzeczywistością” podejmuje odważną próbę dekonstrukcji ideologii trans seksualności rzucając światło na jej społeczne, polityczne i medyczne konsekwencje. Teraz polscy czytelnicy mają okazję zapoznać się z tą bestsellerową publikacją, która wzbudziła gorące dyskusje na całym świecie.

Joyce otwarcie pisze o politycznym i instytucjonalnym przechwyceniu tematu transpłciowości przez aktywistów, wspieranych przez potężne lobby korporacyjne i farmaceutyczne. Autorka pokazuje, jak grupy wpływu, w tym organizacje charytatywne finansowane przez miliarderów, kształtują prawo i zmieniają dyskurs publiczny. Wskazuje również na problem narzucania ideologii tożsamości płciowej w miejscach, takich jak system edukacji, sport czy medycyna.

„To potężne nowe lobby znacznie przewyższa liczebnie osoby transseksualne, w imieniu których się wypowiada” – zauważa Joyce, podkreślając, że działania aktywistów często przynoszą więcej szkody niż pożytku osobom transpłciowym.

Problematyczna tranzycja dzieci

Jednym z najbardziej kontrowersyjnych wątków książki jest opis podejścia do pediatrycznej medycyny płci. Joyce wskazuje na gwałtowny wzrost liczby dzieci kierowanych do klinik genderowych oraz ideologiczny charakter oferowanego im leczenia. Jak zauważa, w ostatnich latach młodzież, szczególnie dziewczęta, stanowi największą grupę pacjentów poddawanych eksperymentalnym terapiom hormonalnym i chirurgicznym, często bez wystarczających dowodów na ich skuteczność.

Autorka ostrzega przed pochopnymi decyzjami, które prowadzą do trwałych skutków, takich jak bezpłodność, dysfunkcje seksualne czy psychiczne traumy. Spotkania z osobami po detranzycji, które podjęły decyzje o tranzycji w młodym wieku, a później ich żałowały, skłoniły Joyce do napisania książki. To ich historie, jak sama przyznaje, były dla niej najbardziej wstrząsające.

Ostrożność zamiast ideologii

Kolejnym ważnym tematem, który porusza autorka, jest wpływ ideologii tożsamości płciowej na sport kobiecy. Joyce wskazuje, że pozwalanie biologicznym mężczyznom na rywalizację w zawodach kobiet w imię samoidentyfikacji płciowej zagraża zasadom fair play i niszczy szanse kobiet na sukces w rywalizacji sportowej. Jak zauważa, fizyczne różnice między płciami są zbyt duże, aby można było je ignorować, co wkrótce – jej zdaniem – doprowadzi do otwartego sprzeciwu opinii publicznej.

Helen Joyce podkreśla, że jej celem nie jest atakowanie osób transpłciowych, ale wskazanie na szkodliwe skutki ideologii, która ignoruje rzeczywistość biologiczną i często narzuca swoje założenia społeczeństwu. Apeluje o rozwagę, badania nad rzeczywistymi przyczynami dysforii płciowej i wyważone podejście do problemu.

Książka, która zmienia perspektywę

„Trans” to książka, która wzbudza emocje i prowokuje do myślenia. Z jednej strony jest to analiza ideologii, która zdominowała dyskurs publiczny, z drugiej zaś – głos w obronie osób, które padły ofiarą pochopnych decyzji i społecznego nacisku. Joyce porusza trudne tematy, zmuszając do refleksji nad tym, jak kształtujemy nasze społeczeństwo i jakie koszty jesteśmy gotowi ponieść w imię postępu.

„Trans. Gdy ideologia spotyka się z rzeczywistością” to obowiązkowa lektura dla każdego, kto chce zrozumieć współczesne spory wokół tożsamości płciowej i ich konsekwencje. To książka, która zmienia perspektywę. Pozycja jest już dostępna w polskich księgarniach, wydana przez Instytut Globalizacji. Książkę można zamówić na stronie www.globalizacja.org Tygodnik „Do Rzeczy”objął patronat nad publikacją.