Zamość gospodarzem XI Międzynarodowego Kongresu EKOFORUM. Perła Renesansu centrum debaty o zielonej przyszłości

Nowa energia, nowe miejsce, niezmienna idea

W tym roku Kongres przenosi się do Zamościa – nazywanego miastem idealnym, które od wieków budzi podziw swoim układem urbanistycznym i harmonijnym połączeniem architektury, nauki i współpracy międzykulturowej. Tegoroczna edycja odbywa się pod hasłem: "Miasto Doskonałe – progres w życiu człowieka, gospodarki i regionu", które wspaniale oddaje zarówno tradycję, jak i współczesne ambicje Zamościa.

– Tegoroczna, XI edycja EKOFORUM to nowy rozdział w historii naszego wydarzenia. Kontynuujemy misję promowania innowacji ekologicznych, energetycznych oraz odnawialnych źródeł energii, ale tym razem z nową energią i w nowym miejscu – Zamościu. Wierzę, że ta zmiana będzie impulsem do dalszego rozwoju zielonych inicjatyw na wschodzie Polski – podkreśla Krzysztof Jan Stawnicki, Prezes Fundacji Ośrodek Wspierania Ekologii.

Zamość stawia na ekologię i odpowiedzialny rozwój

Zamość od lat skutecznie realizuje strategię zrównoważonego rozwoju, inwestując w nowoczesne rozwiązania i ekologiczne technologie.

– Zamość od dawna aktywnie uczestniczy w dyskusji o zrównoważonym rozwoju miast i transformacji energetycznej. Jako samorząd podejmujemy różnorakie inicjatywy, które przyczyniają się do racjonalnego korzystania z zasobów środowiskowych. Od lat inwestujemy w ekologiczny transport oraz odnawialne źródła energii. Zastosowane rozwiązania przekładają się na wymierne korzyści finansowe dla miasta i mieszkańców. Jestem dumny, że to właśnie Miasto Zamość będzie gospodarzem XI Międzynarodowego Kongresu EKOFORUM – wydarzenia, które na przestrzeni lat stało się miejscem merytorycznej dyskusji na temat zielonej transformacji, odnawialnych źródeł energii oraz nowych technologii – mówi Rafał Zwolak, Prezydent Zamościa.

Zamość – przestrzeń współpracy, nauki i harmonii

Miasto, które od czasów Jana Zamoyskiego łączyło naukę, kulturę i rozwój, dziś w naturalny sposób staje się miejscem rozmów o przyszłości energetycznej i ekologicznej Europy.

– To naturalne, że zostaliśmy partnerem Kongresu, to realizacja naszej misji. Zamość jest słusznie nazywany Padwą Północy. To renesansowe, akademickie miasto, pełne polskiej i europejskiej kultury, niezwykle ważne w tym rejonie Europy – jest wyjątkowym przykładem skutecznej współpracy i rozwoju, tworzenia integralnego środowiska życia człowieka w oparciu o tradycję, naukę, współpracę oraz wykorzystanie dóbr naturalnych. Został także nazwany miastem doskonałym – miastem idealnym, w którym różne nacje i kultury mogły owocnie i w pokoju pracować dla dobra wspólnego. Gdy w roku 2021, po 234 latach doszło do odnowienia Akademii Zamojskiej – stała się ona na nowo środowiskiem nie tylko kształcenia, ale także nauki służącej autentycznie i dobrze pojętego progresu. Progres ten łączy rozwój środków do życia z rozwojem człowieka a także uszanowaniem praw natury, tych które istnieją w przyrodzie jak i w sercu samego człowieka. Staje się także przestrzenią solidarnej i odpowiedzialnej, roztropnej polityki społecznej, gospodarczej oraz energetycznej – mówi dr hab. Paweł Skrzydlewski, prof. AZ, Rektor Akademii Zamojskiej.

Kongres pełen debat, technologii i praktycznych rozwiązań

Podczas czterech dni Kongresu zaplanowano liczne debaty, warsztaty i sesje tematyczne, w których wezmą udział eksperci z Polski i zagranicy. Uczestnicy będą rozmawiać o przyszłości energetyki, elektromobilności, odnawialnych źródeł energii, gospodarce o obiegu zamkniętym, retencji wody, zielonym transporcie, ochronie bioróżnorodności oraz nowoczesnych technologiach wspierających zrównoważony rozwój miast i regionów.

Kongresowi towarzyszyć będą X Festiwal żywności wolnej od GMO Prosto od Rolnika, Zamojskie Targi Nowych Technologii, Jarmark Ekologiczny, prezentacje innowacyjnych rozwiązań środowiskowych oraz widowiskowy Zlot Samochodów Elektrycznych i Hybrydowych, który od lat przyciąga mieszkańców i pasjonatów motoryzacji z całej Polski.

Wspólna troska o przyszłość

EKOFORUM to nie tylko spotkanie branżowe. To przestrzeń wymiany doświadczeń, inspiracji i wspólnego poszukiwania najlepszych rozwiązań dla ludzi, miast i środowiska. To również możliwość poznania dobrych praktyk, nawiązania nowych kontaktów i aktywnego włączenia się w budowanie nowoczesnej, zielonej przyszłości regionu.

Rejestracja trwa

Udział w Kongresie jest bezpłatny. Liczba miejsc ograniczona. Szczegółowe informacje i formularz rejestracyjny dostępne są na stronie: www.ekoforum.info.