„Takiego papieża Kościół obecnie potrzebuje”. Dr Adam Sosnowski o Leonie XIV

Podstawę książki stanowiły spotkania i rozmowy z osobami znającymi o. Roberta Prevosta, w tym z obecnym generałem augustianów o. Alejandro Antónem, kardynałami uczestniczącymi w konklawe czy polskim augustianinem o. Piotrem Lamprechtem, który złożył na ręce ówczesnego generała śluby wieczyste. Ten ostatni, podobnie jak jego krakowscy współbracia, okazał się także nieoceniony, gdy chodziło o poszukiwania w archiwach klasztornych, dzięki czemu mógł powstać unikatowy rozdział o związkach przyszłego Leona XIV z Polską. „Bardzo się cieszę – mówi dr Sosnowski – że udało mi się to odkryć, bo to szczególnie ważne z naszej, krajowej perspektywy i potwierdza, że nowy Ojciec Święty zna naszą Ojczyznę – i nie tylko ją zna, ale także bardzo ją ceni”. Nie do przecenienia jest też współpraca fotografika Michała Klaga, który towarzyszył dr. Sosnowskiemu w Watykanie, jak również ks. prof. Janusza Królikowskiego, autora obszernej części historycznej, przybliżającej sylwetki wszystkich poprzedników obecnego papieża noszących to samo imię, w tym Leona Wielkiego i Leona XIII, na których powoływał się Leon XIV.

W swojej ocenie nowego Następcy św. Piotra dr Sosnowski podkreśla znaczenie, jakie miał wybór przezeń imienia nie nawiązującego do bezpośrednich poprzedników, a także umiejętność słuchania oraz formacja augustiańska, czyli „zrozumienie potrzeby działań misyjnych, chrystocentryczny fundament teologiczny oraz umiłowanie życia we wspólnocie”. Przywołuje także jego dotychczasową biografię – dzieciństwo i młodość na przedmieściach Chicago, sprzeciw wobec aborcji, zaangażowanie w życie polityczne USA, pracę misyjną w Peru czy zainteresowanie nowoczesną technologią – oraz poglądy, w tym obronę katolickiej ortodoksji. Zaznacza jednak, że jest jeszcze zbyt wcześnie, by wysuwać daleko idące wnioski: „Trzeba dać papieżowi czas, zwłaszcza że ani on, ani Kościół katolicki nie działają pochopnie. Z pewnością ważnym drogowskazem będzie pierwsza encyklika Ojca Świętego, a w Watykanie mówi się, że ukaże się ona pod koniec tego roku, być może w listopadzie”. Na zakończenie zapowiada, że nie wyklucza ukazania się po upływie roku nowego tomu biografii Leona XIV, który analizowałby zmiany, jakie zaszły w Kościele za pontyfikatu nowego papieża.