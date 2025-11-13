Zaduszki Kresowe w Warszawie. Oddajmy hołd Polakom pomordowanym na Wschodzie

Uroczystość rozpocznie się już w najbliższy piątek, 14 listopada 2025 roku o godz. 17:30 w kościele św. Stanisława Kostki w Warszawie, ul. kard. Stanisława Hozjusza 2. Organizatorzy już po raz czwarty chcą uczcić w ten sposób pamięć o ofiarach ukraińskiego ludobójstwa, a także m.in. o obrońcach Lwowa, Wilna i Grodna, Sybirakach, ofiarach „operacji polskiej NKWD”, zbrodni katyńskiej oraz wszystkich, którzy oddali życie w obronie wschodnich granic Rzeczypospolitej.

O godz. 17:30 odbędą się Wypominki Kresowe, a bezpośrednio po nich, o godz. 18:00, zostanie odprawiona Msza Święta w intencji poległych i pomordowanych na Wschodzie, której przewodniczyć będzie i homilię wygłosi ks. prof. Józef Marecki. O godz. 19:00 w Domu Pielgrzyma „Amicus” organizatorzy zapraszają na prezentację Tomasza Kuby Kozłowskiego pt. „Gehenna transportów. W 80. rocznicę wypędzenia Polaków z ziem wschodnich II Rzeczypospolitej”. Zaduszkowy nastrój dopełni specjalnie przygotowany na tę okazję program słowno-muzyczny. UWAGA! W dniach 13-16 listopada są utrudnienia w kursowaniu metra. Wyłączona została część stacji metra na linii M1, w tym Plac Wilsona, w okolicy którego odbywają się Zaduszki Kresowe. Sugerowany dojazd autobusem, tramwajem lub samochodem (przy kościele jest parking).

– Serdecznie zachęcamy do udziału w tym niezwykłym wydarzeniu oraz do przekazania naszego zaproszenia dalej – niech pamięć o Kresach trwa – podkreślają inicjatorzy.

Organizacja Zaduszek Kresowych generuje konkretne koszty: wynajem sali, promocja wydarzenia, opłacenie muzyków, profesjonalna, kilkukamerowa transmisja na żywo w internecie, dekoracja sceny itd. Stowarzyszenie „Wspólnota i Pamięć” zapewnia, że to wszystko jest możliwe wyłącznie dzięki życzliwości i wsparciu jego darczyńców. Dlatego zwraca się z prośbą o wsparcie internetowej zbiórki na realizację wydarzenia: