W rosyjskich kleszczach. Polski sen o potędze — debata Ziemkiewicza, Komudy, Gołkowskiego i Biskupskiego

W debacie wzięli udział twórcy, których książki od lat kształtują myślenie o polskiej tożsamości i relacjach z Rosją. Przy stole zasiedli Jacek Komuda, autor opracowania „Upadek. Jak straciliśmy I Rzeczpospolitą”, Michał Gołkowski, twórca książki „Russkij Mir”, oraz Rafał Ziemkiewicz, autor głośnych pozycji „Jakie piękne samobójstwo” oraz „Elektorat łyknie wszystko”. Uczestnicy szukali analogii między obecną sytuacją geopolityczną a procesami z osiemnastego wieku, które doprowadziły do upadku dawnego państwa. Jacek Komuda zauważył, że pod względem politycznym niebezpiecznie zbliżamy się do czasów Stanisława Augusta Poniatowskiego.

Pułapka Europy Wschodniej

Rozmówcy poddali analizie samo pojęcie Europy Wschodniej, wskazując na jego propagandowe korzenie. Uznali je za termin wymyślony przez dziewiętnastowieczną historiografię pruską, aby uzasadnić rozbiory Polski i niemiecką ekspansję. Autorzy ostrzegali także przed naiwną wiarą w tak zwany złoty sen amerykański oraz ideę resetu z Rosją. Według uczestników każda próba porozumienia mocarstw ponad naszymi głowami kończy się zawsze tak samo, czyli wystawieniem rachunku Polsce.

Polska jako globalna brama

Debata rzuciła nowe światło na potencjał gospodarczy naszego kraju, definiując Polskę jako strategiczną bramę między Wschodem a Zachodem. Rozmówcy podkreślali unikalne atuty polskich portów oraz szanse płynące z otwierania się nowych szlaków handlowych, w tym północnej drogi morskiej z Chin do Europy. Przykładem był rejs kontenerowca Istanbul Bridge, który jako pierwszy przeszedł tę trasę bezpośrednio do Gdyni. Taki rozwój transportu może trwale wzmocnić polską niezależność i podmiotowość.

Potrzeba nowej opowieści

Na koniec autorzy zastanawiali się nad przyszłością struktur międzynarodowych oraz potrzebą stworzenia nowej Wielkiej Opowieści o rozwoju Polski. Rafał Ziemkiewicz wskazał, że świeżym punktem w polskiej polityce jest obecnie Karol Nawrocki, który mógłby stać się twarzą takiej narracji. Nowa wizja o dostatniej i ważnej Polsce ma być odpowiedzią na stare, wypalone schematy i szansą na zjednoczenie społeczeństwa wokół ambitnych celów.

