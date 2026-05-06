Tajemnica życia. Nauka wobec hipotezy Stwórcy
Udostępnijdodaj Skomentuj
Strefa Partnerów

Tajemnica życia. Nauka wobec hipotezy Stwórcy

Dodano: 
Tajemnica życia
Tajemnica życia 
Tajemnica życia to książka, która pokazuje, że chrześcijańska wizja stworzenia jest nie tylko aktualna, ale potwierdzana przez najnowsze odkrycia naukowe. Autor wykazuje, że współczesna biologia – zamiast przemawiać na rzecz neodarwinizmu – ujawnia jego coraz głębsze problemy: brak mechanizmu powstawania nowej informacji, dominację dewolucji zamiast rozwoju, skokowe pojawianie się form życia oraz kwestię złożoności systemów komórkowych.

Odkrycia te nie podważają obrazu Boga jako Stwórcy świata, lecz go uwidaczniają: „Albowiem od stworzenia świata niewidzialne Jego przymioty – wiekuista Jego potęga oraz bóstwo – stają się widzialne dla umysłu przez Jego dzieła [...]” (Rz 1,20).

Autor polemizuje zarówno z neodarwinizmem, jak i z teistycznym ewolucjonizmem, pokazując, że łączenie wiary chrześcijańskiej z teorią pogrążoną w kryzysie rodzi poważne konsekwencje intelektualne i duchowe. W zamian proponuje teorię inteligentnego projektu jako racjonalną, naukową alternatywę, która nie eliminuje Boga, lecz wskazuje na sensowność i celowość życia. Wzywa także do uczciwego namysłu i odwagi intelektualnej: jeśli teoria ewolucji nie wyjaśnia faktów, nie ma powodu, by czynić z niej nienaruszalny dogmat.

Ta książka to propozycja dla tych, którzy nie chcą rezygnować ani z wiary, ani z rozumu, pisana z przekonaniem, że prawdziwa wiara nie boi się prawdy, lecz rozpoznaje ją w stworzeniu.

O autorze:

Štěpán Rucki jest doktorem nauk medycznych, specjalizuje się w kardiologii wieku dziecięcego i pediatrii. Studiował na Wydziale Lekarskim Uniwersytetu Jana Evangelisty Purkiniego w Brnie. W 1999 roku na II Wydziale Lekarskim Uniwersytetu Karola w Pradze obronił pracę doktorską na temat ambulatoryjnego monitorowania ciśnienia krwi (ABPM) u dzieci. Odbył staże w Bazylei, Newport, Londynie i Grazu. Od 1996 roku jest ordynatorem oddziału dziecięcego Szpitala w Trzyńcu, gdzie był zaangażowany w szkolenie około 40 pediatrów. Jest członkiem Scientist Network przy European Leadership Forum. W ramach tej współpracy napisał niniejszą książkę.

Źródło: Fundacja Prodoteo
Czytaj także