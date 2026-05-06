Tajemnica życia. Nauka wobec hipotezy Stwórcy

Odkrycia te nie podważają obrazu Boga jako Stwórcy świata, lecz go uwidaczniają: „Albowiem od stworzenia świata niewidzialne Jego przymioty – wiekuista Jego potęga oraz bóstwo – stają się widzialne dla umysłu przez Jego dzieła [...]” (Rz 1,20).

Autor polemizuje zarówno z neodarwinizmem, jak i z teistycznym ewolucjonizmem, pokazując, że łączenie wiary chrześcijańskiej z teorią pogrążoną w kryzysie rodzi poważne konsekwencje intelektualne i duchowe. W zamian proponuje teorię inteligentnego projektu jako racjonalną, naukową alternatywę, która nie eliminuje Boga, lecz wskazuje na sensowność i celowość życia. Wzywa także do uczciwego namysłu i odwagi intelektualnej: jeśli teoria ewolucji nie wyjaśnia faktów, nie ma powodu, by czynić z niej nienaruszalny dogmat.

Ta książka to propozycja dla tych, którzy nie chcą rezygnować ani z wiary, ani z rozumu, pisana z przekonaniem, że prawdziwa wiara nie boi się prawdy, lecz rozpoznaje ją w stworzeniu.

O autorze:

Štěpán Rucki jest doktorem nauk medycznych, specjalizuje się w kardiologii wieku dziecięcego i pediatrii. Studiował na Wydziale Lekarskim Uniwersytetu Jana Evangelisty Purkiniego w Brnie. W 1999 roku na II Wydziale Lekarskim Uniwersytetu Karola w Pradze obronił pracę doktorską na temat ambulatoryjnego monitorowania ciśnienia krwi (ABPM) u dzieci. Odbył staże w Bazylei, Newport, Londynie i Grazu. Od 1996 roku jest ordynatorem oddziału dziecięcego Szpitala w Trzyńcu, gdzie był zaangażowany w szkolenie około 40 pediatrów. Jest członkiem Scientist Network przy European Leadership Forum. W ramach tej współpracy napisał niniejszą książkę.