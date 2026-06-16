Młodzi „Spadkobiercy Wolności” nagrodzeni. Wielki finał wojewódzkiego konkursu historycznego w Wyrykach

2 czerwca w Szkole Podstawowej im. Armii Krajowej w Wyrykach spotkali się laureaci, finaliści, nauczyciele, przedstawiciele instytucji państwowych i samorządowych oraz kombatanci, by wspólnie świętować sukces młodych pasjonatów historii.

Konkurs, organizowany przez Światowy Związek Żołnierzy Armii Krajowej Okręg w Lublinie, Światowy Związek Żołnierzy Armii Krajowej Okręg w Zamościu oraz Szkołę Podstawową im. Armii Krajowej w Wyrykach, okazał się jednym z największych przedsięwzięć edukacyjnych poświęconych historii Armii Krajowej w regionie. Swój udział zadeklarowały 84 szkoły, a do rywalizacji przystąpiło 421 uczniów.

– Tegoroczna frekwencja pokazała, że młodzi ludzie chcą rozmawiać o historii w sposób pogłębiony i świadomy. Cieszy nas, że uczestnicy sięgali nie tylko do podręczników, ale także do losów konkretnych ludzi, miejsc i wydarzeń związanych z Armią Krajową – podkreśla Jarosław Cybulak, sekretarz jury konkursu i skarbnik Zarządu Okręgu ŚZŻAK w Lublinie.

Do wojewódzkiego finału zakwalifikowało się 129 uczniów – 93 ze szkół podstawowych i 36 ze szkół ponadpodstawowych. Po zmaganiach finałowych jury przyznało tytuły laureata 44 uczestnikom, w tym 32 ze szkół podstawowych oraz 12 ze szkół ponadpodstawowych.

Podczas uroczystej gali zwycięzcy odebrali dyplomy, statuetki oraz nagrody rzeczowe. Nie zabrakło również wyróżnień dla finalistów, nauczycieli-opiekunów oraz szkół, które aktywnie włączyły się w realizację przedsięwzięcia.

– Konkurs udowodnił, że pamięć historyczna może być przekazywana w atrakcyjny sposób. Za każdym wynikiem stoją godziny pracy uczniów i nauczycieli, ale także autentyczna ciekawość historii, która jest fundamentem świadomego patriotyzmu – mówi Bartłomiej Grzegorczyk, członek jury i wiceprezes Zarządu Okręgu ŚZŻAK w Lublinie.

Tegoroczna gala miała wyjątkowy charakter również z innego powodu. Została połączona z obchodami 90-lecia Szkoły Podstawowej w Wyrykach, od lat pielęgnującej tradycje Armii Krajowej i wychowującej kolejne pokolenia młodych patriotów.

– Dla naszej szkoły to szczególny dzień. Łączymy jubileusz placówki z wydarzeniem, które przypomina o wartościach, na których została zbudowana jej tożsamość. Jesteśmy dumni, że właśnie w Wyrykach mogliśmy gościć tak wielu młodych ludzi zainteresowanych historią i tradycją Armii Krajowej – podkreśla Marzena Trociuk, dyrektor Szkoły Podstawowej im. Armii Krajowej w Wyrykach i współorganizatorka konkursu.

Integralną częścią wydarzenia była konferencja popularnonaukowa. Uczestnicy wysłuchali referatów dr. Piotra Gawryszczaka pt. „Akcja Burza na terenie Okręgu Lublin AK” oraz Grzegorza Makusa z Instytutu Pamięci Narodowej Oddział w Lublinie pt. „Podziemie niepodległościowe na Lubelszczyźnie po 1944 roku”. Spotkanie stało się okazją do pogłębienia wiedzy historycznej oraz rozmowy o znaczeniu dziedzictwa Polskiego Państwa Podziemnego.

Wielkie wrażenie na gościach zrobił także finałowy montaż słowno-muzyczny przygotowany przez uczniów szkoły w Wyrykach. Starannie przygotowana oprawa literacka, muzyczna i plastyczna sprawiła, że uroczystość miała nie tylko edukacyjny, ale również wzruszający i podniosły charakter.

Konkurs odbył się pod honorowym patronatem Wojewody Lubelskiego Krzysztofa Komorskiego, Marszałka Województwa Lubelskiego Jarosława Stawiarskiego, Lubelskiego Kuratora Oświaty Tomasza Szabłowskiego oraz Dyrektora Instytutu Pamięci Narodowej Oddział w Lublinie dr. Roberta Derewendy.

Realizacja Wojewódzkiego Konkursu Historycznego o Armii Krajowej „Spadkobiercy Wolności” była możliwa dzięki wsparciu wielu instytucji, samorządów, sponsorów i darczyńców indywidualnych. Głównym sponsorem była firma Wipasz S.A. Partnerem wydarzenia było Województwo Lubelskie – Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego. Konkurs został zrealizowany w ramach programu „Warto być Polakiem”, którego celem jest wzmacnianie świadomości obywatelskiej, kształtowanie postaw patriotycznych oraz budowanie tożsamości współczesnego Polaka w oparciu o wzorce i doświadczenia płynące z historii Polski. Dzięki temu przedsięwzięciu młodzież mogła nie tylko poszerzyć wiedzę historyczną, ale także lepiej zrozumieć znaczenie wolności, odpowiedzialności i służby na rzecz Ojczyzny.