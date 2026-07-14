Trwa akcja „Lato z Rafael Film”

Wcześniej, już 19 lipca, widzowie będą mogli zobaczyć film „Niebo nie może czekać”, poświęcony historii św. Carla Acutisa – nastolatka nazywanego przez media „pierwszym świętym millenialsem” oraz „Bożym influencerem”. Carlo był zwyczajnym młodym człowiekiem, który interesował się komputerami, programowaniem i grami, a jednocześnie każdego dnia uczestniczył we Mszy Świętej. Zmarł w wieku 15 lat na białaczkę, a dziś jego historia inspiruje miliony osób na całym świecie. Film będzie można zobaczyć w najbliższą niedzielę w ponad 20 kinach w Polsce.

Ważnym punktem sierpniowej części cyklu będzie przedpremierowy pokaz filmu „Odzyskany”, który do kin w całej Polsce trafi 14 sierpnia. To pierwszy pełnometrażowy film fabularny w reżyserii Marcina Kwaśnego, z udziałem Filipa Gurłacza, Marii Gładkowskiej i Andrzeja Mastalerza.

Film opowiada historię Janka – młodego mężczyzny, który próbuje zdobyć pieniądze na leczenie ciężko chorej matki. Wychowany przez ojca alkoholika, przez lata zmaga się z konsekwencjami trudnego dzieciństwa i poczuciem osamotnienia. Gdy podejmuje coraz bardziej desperackie decyzje, po latach nieobecności powraca jego ojciec – człowiek, który najbardziej go zawiódł.

– Chciałem opowiedzieć historię pokazującą, że przeszkody pojawiające się na naszej drodze nie muszą oznaczać końca, lecz mogą stać się impulsem do zmiany i rozwoju. Taka perspektywa pozwala iść naprzód, zamiast zatrzymywać się w miejscu – mówi reżyser Marcin Kwaśny.

„Odzyskany” to poruszający dramat o rodzinie, uzależnieniu, przebaczeniu i drugiej szansie. Film podejmuje uniwersalne tematy odpowiedzialności, odbudowy rodzinnych więzi oraz nadziei, która może pojawić się nawet w najtrudniejszych momentach życia.

Pierwsze opinie krytyków podkreślają emocjonalną siłę filmu oraz znakomite kreacje aktorskie. Łukasz Adamski napisał: „Obejrzałem. Inspirujący film”. Z kolei Łukasz Maciejewski ocenił: „«Odzyskany», pełnometrażowy debiut reżyserski Marcina Kwaśnego, to wyznanie. Film prezentujący wartości, w które wierzą autorzy, i pokazujący, że przemiana jest możliwa – odzyskanie siebie jest możliwe. W żarliwym aktorstwie Andrzeja Mastalerza i Filipa Gurłacza kryje się tajemnica. Warto ją podjąć”.

W ramach „Lata z Rafael Film” widzowie zobaczą również dwa inne przedpremierowe tytuły. „Camino dla opornych” to francuska komedia drogi, która zdobyła popularność wśród widzów, opowiadająca o pielgrzymce do Santiago de Compostela i odkrywaniu własnej drogi. „Mistyczka” to natomiast pierwszy fabularny film poświęcony Alicji Lenczewskiej, z Dorotą Chotecką-Pazurą w roli głównej.

– „Lato z Rafaelem” łączy kulturę i wspólne przeżywanie emocji. To propozycja dla wszystkich, którzy szukają kina inspirującego, poruszającego i skłaniającego do refleksji. Pokazy są okazją nie tylko do obejrzenia wartościowych filmów, ale także do spotkania i rozmowy wokół tematów, które dotyczą każdego z nas – mówi Przemysław Wręźlewicz, dyrektor Rafael Film.

Program „Lata z Rafael Film”

19 lipca – Niebo nie może czekać

26 lipca – Camino dla opornych (przedpremiera)

2 sierpnia – Odzyskany (przedpremiera)

9 sierpnia – Tajemnica Ojca Pio

16 sierpnia – Triumf serca

23 sierpnia – Mistyczka (przedpremiera)

30 sierpnia – Camino dla opornych (przedpremiera)

Szczegółowy program oraz lista kin uczestniczących w cyklu dostępne są na stronie: www.rafaelfilm.pl.