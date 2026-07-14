Pełczyńska-Nałęcz: Ogromny błąd, gdybyśmy się nie zdecydowali na taką zmianę

Obecnie drugi próg podatkowy w Polsce zaczyna się po przekroczeniu 120 tys. zł rocznego dochodu. Nadwyżka ponad tę kwotę jest opodatkowana stawką 32 proc., podczas gdy dochody do tego poziomu objęte są stawką 12 proc.

Podniesienie progu do 180 tyś. złotych od dawna postuluje minister funduszy i polityki regionalnej Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz. Polityk nie potrafi jednak przekonać do swojego pomysłu koalicjantów. W poniedziałek rozmawiała w tej sprawie z ministrem finansów.. Pełczyńska-Nałęcz przekazała, że Andrzej Domański zdecydowanie odrzucił propozycję zmian w przepisach podatkowych.

– To jest pytanie, które stawiamy [czy jest wola polityczna do zmian w systemie podatkowym]. Ja wczoraj nie usłyszałam „nie” od ministra Domańskiego. Dlatego [nie usłyszałam „tak”] że minister Domański nie jest osobą, która może w imieniu całej koalicji zdecydować i ma tego świadomość i to akurat bardzo uczciwie i fair postawiona sprawa. To decyzja polityczna na poziomie całej koalicji – powiedziała.

Pełczyńska-Nałęcz: To będzie ogromny błąd

Polityk przekonuje, że brak zmian w przepisach podatkowych dla Polaków będzie "poważnym politycznym błędem".

– Jeżeli nie będzie zmian w tej sprawie [drugiego progu podatkowego – przyp. red.], to będzie to ogromny błąd polityczny, którego dopuści się cała nasza koalicja i naprawdę mówię tu w imieniu nas wszystkich, dlatego że tego ludzie oczekują. W imieniu rządu i naszej koalicji 15 października, że jeżeli nie byłoby tej odwagi na zmianę podatkową, której ludzie bardzo oczekują i która jest uczciwa i sprawiedliwa, to zrobią to niestety nasi następcy, którzy już to zapowiadają. To byłby to ogromny błąd polityczny, gdybyśmy się na taką słuszną i potrzebną zmianę nie odważyli – dodała.

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