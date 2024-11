Czy demokracja przetrwa?

Spodziewałem się zachowań podobnych do sytuacji polskiej, powtórki tego, co działo się w Ameryce po pierwszym zwycięstwie Trumpa, tylko do entej potęgi. Stanowczego odrzucenia przez Kamalę Harris i wszystkich liberalnych świętych, celebrytów, intelektualistów i całe tego rodzaju tałatajstwo, wyników wyborów, wezwania do marszów gwiaździstych na Biały Dom, blokowania siłą zaprzysiężenia nowego prezydenta i próby impeachmentu jeszcze przed nim, odmowy uznawania ustaw „przejętego przez populistów” Kongresu i Senatu oraz respektowania orzeczeń Sądu Najwyższego… Jak na razie nic podobnego się nie zapowiada.