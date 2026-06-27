Słup warszawski

Czyżby mogli być stronniczy, upiększać czy mogli, dlatego, że noszą te same legitymacje partyjne co aferzyści? Hm, nie można w naszej debacie publicznej stawiać tak śmiałych tez nie mając dowodów. Można zamknąć człowieka i trzymać w nieskończoność w areszcie na podstawie mejla wysłanego nie wiadomo przez kogo z jego podpisem, można się komuś włamać do domu na podstawie anonimowego telefonu, że trzyma w łazience porwane dziecko w pasie szachida, ale jak widzisz, że w twojej firmie kolesie kradną miliony i fałszują dokumenty to lepiej siedź cicho – nie robiliby tego, gdyby nie mieli tych legitymacji, zapewniających im bezkarność, a tobie kłopoty.