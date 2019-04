Wielka Brytania: Petycja ws. przywrócenia plastikowych słomek w McDonald's

Tredn jest coraz powszechniejszy w całej Europie, także w Polsce. W ubiegłym roku popularna sieć fast food McDonald's w Wielkiej Brytanii podjęła decyzję o wycofaniu ze swoich lokali plastikowych słomek. Domagali się tego sami Brytyjczycy. W czerwcu 2018 r. wpłynęła do McDonald’s petycja podpisana przez klientów sieci, w której proszą fast food o wycofanie plastikowych słomek. Według brytyjskich mediów, w samej tylko Wielkiej Brytanii w punktach McDonald's zużywano 1,8 mln plastikowych słomek rocznie. McDonald's obiecał, że wprowadzi słomki z papieru, a te plastikowa zostaną wycofane całkowicie do końca 2019 roku.

Teraz jednak powstała petycja, w której mieszkańcy Wielkiej Brytanii domagają się... powrotu plastiku. Pod apelem podpisało się kilkadziesiąt tysięcy osób. Jakie argumenty wysuwają? Podpisani pod petycją wskazują, że słomki papierowe są niewygodne, utrudniają konsumpcję napoju lub shake’a i szybko miękną. Koncern odniósł się do inicjatywy. W oświadczeniu McDonald's czytamy: "Nasi dostawcy zrobili dla nas papierowe słomki, które przetrwają co najmniej 30 minut w nienaruszonym stanie w znacznej większości naszych napojów. Zostały wprowadzone po otrzymaniu pozytywnej opinii większości klientów. Cieszymy się, że przyczyniamy się do postępu w usuwaniu plastiku z naszych restauracji i podejmujemy ważne kroki, by zmniejszyć zły wpływ na środowisko".

