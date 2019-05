Naruhito w końcu na tronie

Każdy nowy cesarz Japonii rozpoczyna w jej dziejach kolejną erę. Tym razem członkowie rządu debatowali dwa tygodnie nad nazwą ery 126. cesarza. Ogłosił ją szef kancelarii premiera Yoshihide Suga. To Reiwa – czyli „poszukiwanie harmonii”. A harmonia w Kraju Kwitnącej Wiśni potrzebna jest niemal jak powietrze. Zdarzyło się to pierwszy raz od 200 lat, aby japoński cesarz abdykował, jednak Akihito oddał koronę w ubiegły wtorek. Nie zrobił tego z powodów politycznych, ale z uwagi na wiek i brak siły do rozwiązywania problemów, które dławią japońskie wyspy.

Wyzwania dla tronu

Z pewnością największym problemem nowego cesarza jest starzejące się i wymierające społeczeństwo. Nie jest tajemnicą, że Japończycy mają problem z seksualnością – żyje tam największa liczba 30-latków, którzy nigdy nie mieli kontaktów seksualnych z żywym człowiekiem, a samotność leczą cyfrowymi towarzyszkami lub towarzyszami. Nie byłoby to problemem wagi państwowej, gdyby przyrost naturalny Kraju Kwitnącej Wiśni nie wynosił w 2018 roku minus pół procent, co i tak stanowi poprawę do roku wcześniejszego, kiedy dochodził do prawie minut jednego procenta. Sam cesarz nie jest wzorem wielodzietności, nie posiada męskiego potomka, a tylko jedną córkę Aiko. Co ciekawe, w rodzinie cesarskiej z 23 osób tylko osiem to mężczyźni. Nikt nie może przewidzieć, czy w przyszłości uda się utrzymać męską linię. Gdy nie było jeszcze na świecie księcia Hisahito (syn brata nowo powołanego cesarza), w mediach toczyła się ożywiona dyskusja, czy cesarzem może być kobieta. Japonia była w tej kwestii rozdarta na pół.

Nad krajem wciąż wisi również widmo nuklearnej zagłady, po tym jak w 2011 roku tsunami uderzyło w elektrownię jądrową w Fukushimie. Warto dodać, że wciąż nie wydobyto prętów uranowych z ruin elektrowni. Firma TEPCO dopiero na początku tego roku rozpoczęła trudny proces, który zapewne potrwa kilka lat. W dodatku odczyty wykonane w elektrowni pokazują, że reaktory wciąż emitują szalenie wysokie poziomy promieniowania. W lutym 2018 roku, drugi reaktor dawał odczyty nawet 530 siwertów na godzinę. Dla człowieka nawet jeden siwert może spowodować ostry zespół popromienny.

Kim jest nowo koronowany cesarz?

Z wykształcenia to historyk z dyplomem z oksfordzkiego Merton College. W Anglii spędził trzy lata, w czasie których prócz zgłębiania dziejów transportu, grał w tenisa, golfa, a nawet odwiedzał historyczne puby. Podróżował również po Europie, poznając lokalne domy arystokratyczne, w tym królową Elżbietę II. Jeździł na nartach z księciem Lichtensteinu Hansem Adamem II, był na wakacjach z królem Juanem Carlosem I. Po powrocie do Japonii zapisał się również na uniwersytet Gakushūin, aby w 1988 roku uzyskać dyplom magistra nauk humanistycznych.

Cesarz w Japonii nie ma realnej władzy, pełniąc przede wszystkim funkcje reprezentacyjne. Podpisuje akty legislacyjne i nominacje, przyjmuje również ambasadorów akredytowanych w Japonii. Istnieje długa lista oficjalnych uroczystości, w których musi brać udział cesarz. Prócz tego odwiedza instytucje publiczne, szkoły i przedszkola, spotyka się z artystami, oraz pojawia na premierach teatru no. Cesarz jednak jest przede wszystkim, jak wprost głosi japońska konstytucja, „symbolem Państwa i jedności narodu, wywodzącym swoje stanowisko z woli narodu, do którego należy władza suwerenna”. Ma on stanowić otuchę, dodawać odwagi mieszkańcom kraju i jednoczyć ich w trudnych sytuacjach. Czy era Reiwa cesarza Naruhito stanie się wytchnieniem dla Japończyków? To się dopiero okaże.

Wstępna data uroczystej ceremonii intronizacji nowego cesarza została wyznaczona na 22 października.

