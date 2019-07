Katastrofa śmigłowca w Niemczech

W miejscowości Aerzen w Dolnej Saksonii doszło do katastrofy śmigłowca Bundeswehry. Co najmniej jedna osoba zginęła. To kolejny wypadek lotniczy w Bundeswehrze w ostatnich dniach.

Do katastrofy doszło o godz. 13.45 w pobliżu lasu. Według świadków maszyna "spadała w kuli ognia", a w wyniku katastrofy doszło do pożaru lasu. Na razie nie ma informacji o przyczynach katastrofy. Na razie nie ma też informacji o typie śmigłowca ani liczbie ludzi na pokładzie. 24 czerwca nad graniczącym z Polską niemieckim krajem związkowym Meklemburgia-Pomorze Przednie doszło do zderzenia dwóch myśliwców niemieckiego lotnictwa.

