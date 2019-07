Trump zapowiada interwencję ws. zatrzymanego w Szwecji rapera. Odpowiada mu... Justin Bieber

Gwiazdor muzyki rap A$AP Rocky na początku lipca został aresztowany w Sztokholmie w związku z pobiciem mężczyzny na ulicy. Raper nie przyznaje się do winy i twierdzi, że wraz ze swoimi ochroniarzami bronił się przed natarczywym fanem. Muzyk wciąż przebywa w więzieniu. Tymczasem jego koledzy z branży chcąc okazać wsparcie, publicznie rozpoczęli bojkot Szwecji i zachęcali innych artystów do omijania kraju podczas swoich koncertów.

W sprawę włączyły się amerykańskie władze. Sekretarz Mike Pompeo zaapelował do szwedzkich władz o traktowanie ich obywatela "sprawiedliwie i z szacunkiem". Apel miał poskutkować – według doniesień mediów raper miał zostać przeniesiony do celi o lepszym standardzie. Szwedzki przychylił się do wniosku prokuratury, aby dla dobra śledztwa raper został w więzieniu jeszcze przez tydzień. Teraz głos zabrał sam Donald Trump.

"Właśnie rozmawiałem z Kanye Westem o uwięzieniu jego przyjaciela ASAP Rockyego. Będę dzwonił do premiera Szwecji i dowiadywał się, jak można pomóc. Wiele osób chce, aby sprawa została szybko rozwiązana" – napisał na Twitterze prezydent USA. Kayne West to jeden z największych gwiazdorów muzyki rap na świecie.

Na wpis Trumpa zareagował Justin Bieber, piosenkarz pop. Jak stwierdził, także zależy mu na tym, aby A$AP Rocky weszedł na wolność. Jednak wykorzystał okazję, aby wbić szpilę prezydentowi. Nawiązując do polityki migracyjnej Białego Domu, Bieber napisał "Chcę, aby mój przyjaciel wyszedł na wolność. Doceniam, że chcesz mu pomóc. Ale czy możesz również wypuścić dzieci z klatek?".

