"Nie jestem tutaj po to, żeby zaimponować...". Stanowcza odpowiedź na zarzuty Thunberg

W ostatnim czasie kontrowersje wzbudziła wypowiedź premiera Australii, iż nie zamierza odchodzić od węgla. Polityk oświadczył, iż jego kraj "nie będzie się angażować w bezmyślną, niszczącą miejsca pracy i dławiącą gospodarkę politykę".

Do jego krytyków przyłączyła się nastoletnia aktywistka Greta Thunberg. Komentując walkę Australii z siejącymi zniszczenie pożarami, Thunberg napisała: "Nawet takie katastrofy nie wywołują żadnej akcji ze strony polityków. Jak to możliwe?". "Wciąż nie widzimy powiązania między kryzysem klimatycznym i coraz częstszymi ekstremalnymi zmianami pogodowymi i katastrofami takimi jak pożary w Australii. To musi się zmienić. Teraz" – podkreśliła.

Scott Morrison odniósł się do jej zarzutów. – Nie jestem tutaj po to, żeby zaimponować ludziom spoza Australii. Moim zadaniem jest postawić na pierwszym miejscu Australijczyków. A to oznacza postawienie na pierwszym miejscu środowiska, w którym żyjemy i gospodarki – oświadczył.