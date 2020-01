Śmiertelne żniwo koronawirusa. Chińskie władze podały najnowszy bilans

Chińska narodowa komisja zdrowia poinformowała w czwartek, że bilans ofiar śmiertelnych wzrósł do 170. Wszystkie miały miejsce w Chinach. Jeszcze 28 stycznia donoszono o 132 zgodnach.

Dane dotyczące kolejnych zakażeń również nie są optymistyczne. W przeciągu ostatnich 24 godzin odnotowano 1737 nowych przypadków zakażenia. Obecnie liczba osób zakażonych wynosi 7711.

Epidemia koronawirusa wybuchła przed kilkoma tygodniami w chińskim mieście Wuhan. Wirus w zastraszającym tempie rozprzestrzenia się po świecie. Dotarł już do Europy. W Niemczech i we Francji odnotowano po cztery przypadki. Do tej pory nie ma potwierdzonego przypadku w Polsce.

Przypomnijmy, że według zaleceń Ministerstwa Zdrowia, osoby, które w ciągu ostatnich 14 dni były w Chinach lub miały kontakt z osobą, która stamtąd wróciła, a mają takie objawy jak: temperatura powyżej 38 stopni, kaszel i duszność - zgłosiły się do najbliższego szpitalnego oddziału chorób zakaźnych.