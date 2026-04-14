Wybory uzupełniające w Kanadzie. Carney ma powody do radości

Rząd premiera Marka Carneya uzyskał po poniedziałkowych wyborach uzupełniających dwa dodatkowe miejsca w Izbie Gmin, co oznacza, że po raz pierwszy od 2019 r. ugrupowanie będzie miało rząd większościowy.

Carney z większością w parlamencie

Większość w liczącej 343 członków Izbie Gmin zapewniły im dwa dodatkowe głosy. Wprawdzie dotychczas mieli 172 miejsca, ale przewodniczący Izby, który należy do rządzącego ugrupowania, może brać udział w głosowaniach wyłącznie w sytuacji, gdy nie ma przewagi po żadnej ze stron.

Carney stoi na czele rządu Kanady od marca 2025 r., kiedy zastąpił lidera Partii Liberalnej Justina Trudeau, który zdecydował się ustąpić ze stanowiska. W kwietniu ubiegłego roku Partia Liberalna wygrała wybory, ale ze 169 deputowanymi w Izbie Gmin, utworzyła rząd mniejszościowy. W następnych miesiącach czworo parlamentarzystów opozycji przeszło do Partii Liberalnej, dołączyła także jedna polityk skrajnie lewicowej Nowej Partii Demokratycznej. Media przekazały, że posłów, którzy rozważają do formacji rządzącej jest więcej – może chodzić nawet o osiem osób.

Partia Liberalna Kanady

Kanadyjska Partia Liberalna określana jest w świecie anglosaskim jako progresywna bądź socjalliberalna, Promując ochronę środowiska, prawa mniejszości oraz tzw. inkluzywność społeczną.

W swoim programie kładzie nacisk między innymi na znaczenie tzw. walkę o klimat poprzez przejście na "zieloną gospodarkę", a także inwestycje w infrastrukturę i energię odnawialną.

W trakcie tzw. pandemii koronawirusa rząd Trudeau wprowadził bardzo daleko idące restrykcje i segregację sanitarną obywateli. Reakcją społeczeństwa był Konwój Wolności, którego uczestnicy spotkali się później z represjami ze strony władz.

