Skandal w rodzinie królewskiej. Wnuk królowej rozstał się z żoną

Peter Phillips w związku z medialnymi doniesieniami o jego separacji z żoną wydał emocjonalne oświadczenie w tej sprawie.

Poinformował w nim, że prawdą jest, że on i Autumn wspólnie podjęli decyzję o rozstaniu. Doszli do wniosku, że jest to "najlepszy sposób działania dla ich dwojga dzieci i ciągłej przyjaźni". „Decyzja o rozwodzie i dzieleniu się opieką zapadła po wielu miesiącach dyskusji i choć jest smutna, jest polubowna" – napisał Phillips.

Peter i Autumn pobrali się w 2008 roku, przez 12 lat małżeństwa doczekali się dwóch córek: Savannah (dziewięć lat) i Isla (siedem lat). Para obecnie jest w trakcie rozwodu i dzieli się opieką nad dziećmi.

Z informacji tabloidu wynika, że królowa Elżbieta II jest niezadowolona z tej informacji. To kolejna sytuacja, która psuje wizerunek rodziny królewskiej. Wcześniej książę Harry i księżna Meghan poinformowali ją o ograniczeniu swojej publicznej roli i przeprowadzce do Kanady, a z wykonywania obowiązków publicznych zrezygnował też uwikłany w skandal książę Andrzej.