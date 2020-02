Kolejny europejski kraj potwierdza obecność koronawirusa

– Macedonka, u której wykryto koronawirusa, wróciła furgonetką do kraju z Włoch. Wszyscy pasażerowie pojazdu przechodzą obecnie testy. Kobieta jest pierwszą pacjentką w Macedonii Północnej, u której wykryto koronawirusa – powiedział Venko Filipcze. Stan kobiety jest stabilny.

W Europie obowiązuje umiarkowany poziom zagrożenia koronawirusem, z wyjątkiem Włoch, gdzie, decyzją ekspertów z Europejskiego Centrum ds. Zapobiegania i Kontroli Chorób, został on podniesiony do wysokiego. We Włoszech odnotowano już kilkanaście ofiar śmiertelnych i kilkaset osób zarażonych niebezpiecznym wirusem. We wtorek pierwsze przypadki zarażenia potwierdziły Chorwacja i Austria.

– Nie ma do tej pory w naszym kraju żadnego wykrytego przypadku zachorowania na skutek koronawirusa; żaden taki przypadek w Polsce do tej pory nie został stwierdzony – mówił dzisiaj popołudniu prezydent Andrzej Duda, po spotkaniu w Biurze Bezpieczeństwa Narodowego z premierem Mateuszem Morawieckim, ministrem zdrowia Łukaszem Szumowskim i Głównym Inspektorem Sanitarnym Jarosławem Pinkasem.