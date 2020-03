Wirusowe teorie spiskowe

Jeśli stykamy się z czymś zaskakującym, niezrozumiałym, to od razu próbujemy to jakoś zracjonalizować – wydać osąd o przyczynach. Bo to oswaja zjawisko. Czasem nie dajemy też wiary zapewnieniom polityków, wojskowych, lekarzy i w sprawach skomplikowanych szukamy czegoś, co miałoby wyglądać zupełnie inaczej, niż głosi oficjalna wersja. Pomagają w tym elementy teorii, które nie pasują do reszty, albo niewyjaśnione luki.