Zmarł były prezydent Konga zakażony koronawirusem

Yhombi-Opango był prezydentem Konga od 1977 roku dopóki dwa lata później nie został obalony przez obecnego przywódcę kraju, Denisa Sassou Nguesso.

Joaquim Yhombi-Opango spędził kilka lat w więzieniu zanim w 1991 roku wprowadzono w Kongu demokrację. W latach 1993–1996 pełnił funkcję premiera kraju. Stanowisko zachował do czasu wybuchu wojny domowej w 1997 roku.

Po objęciu rządów przez generała Sassou-Nguesso, Yhombi-Opango zmuszony był do emigracji. Udał się na Wybrzeże Kości Słoniowej, a następnie do Francji. W 2007 roku pozwolono mu wrócić do ojczyzny.

Były prezydent Konga zmarł we wtorek w wieku 81 lat. Jego rodzina oświadczyła, że chorował przed zakażeniem koronawirusem.

