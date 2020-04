Koronawirus zabija też dzieci. W USA zmarło 6-tygodniowe niemowlę

6-tygodniowa dziewczynka zarażona koronawirusem trafiła do szpitala we wtorek. Lekarzom nie udało się jej uratować. – To wirus, który bezlitośnie atakuje najbardziej wrażliwych. To pokazuje jak ważne jest pozostanie w domu i ograniczanie kontaktu z innymi ludźmi – skomentował gubernator Connecticut.

Co najmniej 884 osoby zmarły w środę w USA z powodu koronawirusa, zwiększając bilans ofiar śmiertelnych epidemii Covid-19 w tym kraju do 5116 osób - wynika z danych prestiżowego Uniwersytetu Johnsa Hopkinsa w Baltimore w stanie Maryland. Tym samym środa była najtragiczniejszym dniem pod względem liczby zgonów od początku wybuchu epidemii koronawirusa w Stanach Zjednoczonych. Więcej osób zmarło do tej pory we Włoszech i Hiszpanii.

Według prognoz Białego Domu Covid-19 może spowodować od 100 tys. do 240 tys. zgonów w Stanach Zjednoczonych przy zachowaniu obecnych ograniczeń. Telewizja CNBC zauważa, że to liczby przekraczające sumę zabitych Amerykanów w wojnie koreańskiej (1959-53) i w wojnie w Wietnamie (1955-75).

Szczyt epidemii, jak przewidują rządowe modele, ma w USA przypadać na połowę kwietnia. Dzienny bilans ofiar śmiertelnych ma wtedy wynosić ponad 2 tys. osób. Dopiero w czerwcu dobowa liczba zgonów ma spaść poniżej 100.

Najgorsza sytuacja w USA panuje w mieście Nowy Jork, gdzie zmarło dotąd 1139 osób, a ponad 47 tys. zostało zakażonych; w stanie Nowy Jork zmarło 1941 osób, a infekcje wykryto u ponad 83 tys. W szpitalach brakuje środków ochronnych; władze apelują o pilne dostarczenie nowych respiratorów. Amerykańskie media porównują sytuację w tym mieście do Włoch; kraju, który dotychczas najbardziej dotknęła epidemia.